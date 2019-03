KONTROVERSER: Teaterforestillingen «Ways of seeing» har fått mye oppmerksomhet fordi den viser opptak av blant annet justisministerens hjem. Foto: PRIVAT

«Ways of Seeing»-kunstnere får millionstipend

Tre av kunstnerne bak det mye omtalte teaterstykket «Ways of seeing» får 2,7 millioner kroner i stipend.

Oppdatert nå nettopp







Det skriver NRK fredag morgen. Avgjørelsen om hvem som skulle få Statens kunstnerstipend ble tatt forrige uke, samtidig som debatten om teateret Black Box og forestillingen raste for fullt.

I stykket ble boligen til blant andre tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vist på film, og hans samboer Liv Anita Bertheussen har rettet skarp kritikk mot teaterforestillingen.

For to uker siden ble kom nyheten om at Bertheussen selv var pågrepet og siktet av PST for å ha diktet opp en straffbar handling, og torsdag fortalte PST at hun er mistenkt i samtlige av trusselsakene mot familiens bolig.

Les også: Bertheussen filmet diskusjon om teaterstykke - timer senere brant det ved hennes egen bolig

Statsminister Erna Solberg var blant de som kritiserte teatret - men hun vil ikke beklage. Se hvorfor her:

Ifølge NRK er pengene fordelt slik:

Skuespiller Pia Maria Roll får litt over 1,3 millioner kroner fordelt på fem år, Sara Baban får litt over 500.000 kroner fordelt på to år, og Hanan Benammar får litt over 800.000 kroner fordelt på tre år. Totalt er det snakk om 2,7 millioner kroner.

– Jeg var med på å godkjenne dette. Fagkomiteen har vurdert at disse kunstnerne har den faglige kvaliteten som trengs og de får stipendiene etter en kunstfaglig vurdering, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad i Kulturrådet til NRK.

Til sammen er det delt ut 861 stipender, og det kom inn 8521 søknader, opplyser Kulturrådet fredag morgen.

Torsdag gikk Wara av som justisminister: «Beslutningen er fullt og helt min egen»

Publisert: 29.03.19 kl. 08:26 Oppdatert: 29.03.19 kl. 08:42