Uværet herjer i Nord-Norge: Kraftige vindkast og snø

Det er uvær i Nordland fredag, og langs kysten blåser det storm. Meteorologisk institutt melder om vanskelige kjøreforhold.

Nå nettopp







Fredag morgen sto ferger og fly værfast i Bodø, melder Avisa Nordland . Nord-Norge var isolert da også E6 over Saltfjellet holdt stengt. Først på grunn av flom, senere grunnet uvær.

Siste oppdatering fra Vegtrafikksentralen er at været over Saltfjellet er svært ustabilt, men at det foregår kolonnekjøring over fjellet såfremt været tilsier det. Det opplyser de fredag klokken 13 til VG.

– Det kommer snø vannrett her nå, så det er litt vær i Nordland. Det er skikkelig rufsete, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til VG.

Han opplyser at flommen på Saltfjellet skyldtes store mengder nedbør.

– Det er store brøytekanter så vannet har ikke noe sted å gjøre av seg. Nord-Norge er isolert fra resten av Norge, men det er ikke noe nytt på denne tiden av året.

Samtidig som Sør- og Østlandet kan skilte med vårstemning de kommende dagene, er det i nord bare å stålsette seg for en ny vinterstorm.

les også Vi kan få godværspåske - og påskesnøen kan være reddet

– Det har ikke vært mange meldinger om ulykker per nå, men fortsetter været som dette vil nok det endre seg, sier operasjonsleder Johansen.

Politiet i Nordland melder om flere hendelser på Twitter, blant annet at taket til et uthus har blåst av og sperrer for trafikk.

Sendt ut flere farevarsler

Meteorologene melder på Twitter at det fra i ettermiddag er ventet lokalt kraftige vindkast nord i Troms og i ytre strøk av Finnmark.

Vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Vervarslinga i Nord-Norge opplyser at lavtrykket har passert, men at det fortatt er mye vind og byger inn mot Nordland.

– Vi har sendt ut farevarsel i Nordland. Vind og sørvestlig sterk kuling fører til en liten storm i fjellet og kraftige vindkast enkelte steder, sier Borander til VG.

Hun sier det allerede på starten av dagen er observert mye vind i området.

– I lavlandet er det opp mot 30 m/s. I fjellet er det vindkast opp mot 50 m/s, så det blåser veldig godt der nå. Det har vært mildt i Nordland, men utover dagen skal nedbøren gå utover til sludd og snø. Vi har sendt farevarsel på vanskelige kjøreforhold på grunn av dette.

Ifølge meteorolog Pernille Borander skal vinden avta utover dagen.

– Men til kvelden øker vinden igjen. Det vil blåse ganske godt noen timer til, før det blir en liten pause. Fredag kveld og natt til lørdag vil det blåse mye igjen. Det kan fortsatt bli sterk kuling og liten storm, sier hun.

Publisert: 29.03.19 kl. 16:45