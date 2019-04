ØKT KJØPEKRAFT: De aller fleste vil få en bra reallønnsvekst som også vil motvirke et par-tre renteøkninger, mener sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea. Foto: Frode Hansen

Makroøkonomer om lønnsoppgjøret: – Du får bedre kjøpekraft

Lønnsoppgjøret vil gi norske arbeidstagere 3,2 prosent i lønnsøkning i år. To av tre makroøkonomer mener det vil gi økt kjøpekraft for de aller fleste. Unntatt deg som har svært høy gjeld.

– Du skal ha bra mye gjeld for ikke å komme ut av dette oppgjøret med bedre kjøpekraft. De aller fleste vil få en bra reallønnsvekst som også vil motvirke et par-tre renteøkninger.

Det sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til VG – og han får følge av sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen .

ØKT KJØPEKRAFT: – Dette oppgjøret vil gi høyere lønnsøkning enn forventet prisstigning, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

– Selv om renten går opp vil de fleste få økt kjøpekraft. Dette oppgjøret vil gi høyere lønnsøkning enn forventet prisstigning, sier Elisabeth Holvik til VG.

– Økt rente vil også kunne dempe gjeldsveksten, legger Holvik til.

Lønnsveksten er blitt forhandlet frem til 3,2 prosent i privat sektor. Den rammen vil bli lagt som mal i de andre oppgjørene, slik at det er lønnsnivået de fleste norske arbeidstagere kan forvente seg i år. Konkret gis det et tillegg på 2,50 kroner ekstra i timen – 5000 kroner i året. Lavtlønte får i tillegg 2 kroner i timen, samlet 4000 kroner. På toppen av dette kommer de lokale forhandlinger for mange, som gjør at de fleste ligger an til å få mellom 15000 og 20 000 kroner samlet.

Dette forhandlingsresultatet er også i tråd med ekspertenes prognoser. I DNB Markets økonomiske utsikter for 2019 som ble publisert i januar i år blir det anslått en lønnsvekst på 3,1 prosent i 2019-oppgjøret.

Mener det blir «smalhans» for pensjonistene

Men ifølge Unios sjeføkonom Erik Orskaug er det langt fra alle som får mer å rutte med.

– Resultatet gir et nytt år med smalhans for alderspensjonistene, sier Orskaug til Dagbladet.

Økonomen mener regjeringen har skylden for utviklingen, og peker på at alderspensjonen er blitt underregulert siden 2011. Dette har ført til at pensjonistene har fått en nedgang i realinntekten de siste årene, og han anslår at de vil ha en realinntektsvekst på 0,03 prosent – et godt stykke under det lønnsmottagerne ligger an til.

Også Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet mener noe må gjøres for deres medlemmer, og sier til avisen at de har fått nok.

Stabil inflasjon

Når det gjelder de viktige strømprisene anslår DNB i sine prognoser en nedgang i elektrisitetsprisene frem mot sommeren og et mer normalt sesongmønster deretter. Det innebærer at elektrisitetsprisene i gjennomsnitt for i år blir som i fjor, mener banken.

Banken skriver videre at den markerte oppgangen i elektrisitetsprisene bidrar til å trekke inn kjøpekraft fra husholdningene. I tillegg øker kostnadene for store deler av næringslivet. I noen grad vil det veltes over i konsumprisene. DNB anslår at kjerneinflasjonen vil være 2,0 prosent i år, før den avtar til 1,6 prosent i 2020.

– Dette lønnsoppgjøret vil ikke påvirke antall renteøkninger fra Norges Bank i 2019. Inntektsøkningen holder tritt med renteøkningen og dermed vil dette lønnsoppgjøret bli et nøytralt oppgjør for de aller fleste, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til VG.

NØYTRALT: – Dette lønnsoppgjøret bli et nøytralt oppgjør for de aller fleste, mener sjeføkonom Frank Jullum Foto: Øyvind Nordahl Næss

Årets lønnsoppgjør har vært et mellomoppgjør, noe som betyr at det ble forhandlet samordnet og kun om lønn. Det største stridstemaet har vært hvor store de sentrale lavlønnstilleggene skal bli – og arbeidsgiversiden har hatt den store hotellstreiken fra 2017 friskt i minne, opplyste en anonym kilde til VG søndag.

– Dette lønnsoppgjøret var i tråd med det Norges Bank hadde forventet og i tråd med en økonomi som går bedre. Det blir heller ingen saktere renteoppgang som en følge av dette oppgjøret, sier Erik Bruce.

Publisert: 02.04.19 kl. 07:32