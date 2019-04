I RETTEN: Forsvarer Eva-Marie Stryker og etterforskningsleder i Spesialenheten Knut Wold under fengslingsmøtet fredag ettermiddag. Foto: HANNA HAUG RØSET

Spesialenheten får ikke fengsle sedelighetssiktet politimann

OSLO TINGRETT (VG) En polititjenestemann ble onsdag pågrepet av Spesialenheten for politisaker siktet for sedelighetslovbrudd.

Mannen ble pågrepet onsdag og fremstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag. Spesialenheten fikk ikke medhold av Oslo tingrett som avgjorde at mannen skal løslates.

Spesialenheten anket imidlertid avgjørelsen på stedet. Dermed skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om han kan løslates fra varetekt eller ikke.

Den siktede politimannen møtte i retten ikledd joggesko, mørke jeans og gråmelert tynnstrikket genser.

Etterforskningsleder i Spesialenheten Knut Wold bekrefter at mannen er siktet etter straffelovens paragraf 295, som gjelder «misbruk av overmaktsforhold eller lignende».

Wold ønsket ikke å kommentere saken etter at retten var hevet fredag ettermiddag og henviste til at han hadde det travelt med å få skrevet et støtteskriv til lagmannsretten som nå skal behandle hans anke.

Straffeloven § 295 Misbruk av overmaktsforhold og lignende Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved a) misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller

b) å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming dersom forholdet ikke rammes av § 291, eller

c) å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon. Vis mer vg-expand-down

Nekter straffskyld

Polititjenestemannen erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffskyld. Hans forsvarer, Eva-Marie Stryker, sier at hennes klient ikke kjenner seg igjen i Spesialenhetens angivelse av at han skal ha begått noe straffbart.

– Han mener at forholdene som inngår i det faktiske grunnlaget er noe han har gjort på sin fritid, og har ingenting med hans virke som polititjenestemann å gjøre. Dette er helt av privat karakter og har ingenting med hans jobb å gjøre, sier hun.

Ifølge Stryker ble hennes klient kjent med den fornærmede i saken gjennom sosiale medier. Forsvareren sier at polititjenestemannen er tilfreds med Oslo tingretts beslutning.

Har oppgitt brukernavn og passord

– Det er helt i tråd med våre påstander om at det ikke foreligger bevisforspillelsesfare gitt at det allerede er tatt beslag i datautstyr. Han har også selv uoppfordret oppgitt brukernavn og passord til alt sitt datautstyr og sosiale medier, sier Stryker.

Styrker begjærte at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører, men fikk ikke medhold av tingrettsdommer Edvard Os.

Spesialenheten begjærte mannen varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud og isolasjon.

VG har vært i kontakt med politidistriktet der mannen er ansatt som henviser alle spørsmål om saken til Spesialenheten.

Publisert: 05.04.19 kl. 11:53 Oppdatert: 05.04.19 kl. 16:34