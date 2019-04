FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra dette huset i Lørenskog 31. oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Lørenskog: Politiet gjør nye søk på eiendommen

FJELLHAMAR (VG) I dag og i morgen vil politiet bruke hund og mannskaper til å søke etter gjenstander og andre spor i jakten på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen (69).

Oppdatert nå nettopp







Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

– Politiet vil blant annet bruke hund, og også mannskaper, til å søke etter gjenstander og eventuelt andre spor som måtte befinne seg på stedet, sier etterforskningsleder Tommy Brøske.

Ifølge politiet er en av årsakene til at undersøkelsene blir gjort nettopp nå, at de har ventet med å gjøre disse søkene til snøen har smeltet.

les også Slik reagerte politiet på meldingen om kidnapping

– I forlengelsen av de utvendige undersøkelsene i Sloraveien, ber vi folk som ferdes i nærområdet om å være observante med tanke på gjenstander som måtte dukke opp nå som snøen er borte, skriver politiet.

Det er nå drøye fem måneder siden Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor.

Politiet melder torsdag at det ikke har vært ny kontakt med de antatte gjerningspersonene. Det har heller ikke kommet noe bevis for at Anne-Elisabeth er i live. Det er dermed over to måneder siden sist man hørte noe fra motparten. Den gang skisserte de en måte på å gi et livsbevis på.

STORT DOKUMENT: Ti topphemmelige uker

GJØR NYE UNDERSØKELSER: Etterforskningsleder Tommy Brøske. Her på en pressekonferanse på politikammeret i Ski. Foto: Tore Kristiansen

Leter etter gjenstander

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Stavdal Paulsen opplyser til VG at det ikke er spesifikke gjenstander politiet leter etter, men generelle gjenstander som kan ha betydning for saken.

Også i slutten av mars gjennomførte politiet nye undersøkelser i boligen. De var da på stedet i rundt én time. I midten av mars gjennomførte politiet lydtester både inne og utenfor boligen til ekteparet Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Det var musikkprodusenten Truls Birkeland som bisto politiet i disse undersøkelsene.

Det ble også båret ut beslagsesker fra boligen.

Politiet uttalte da at det ikke var knyttet noen dramatikk til de nye undersøkelsene, og at det i de fleste store etterforskninger var behov for nye undersøkelser og etterundersøkelser på åstedet.

Dette begrunner politiet også de torsdagens og fredagens undersøkelser med.

– Det er slik at omfattende politietterforskninger ikke kun gir svar, de avdekker også nye spørsmål som må undersøkes, skriver politiet.

1600 tips i saken

Politiet har mottatt cirka 1600 tips i saken, og har tidligere gått ut med at dette dreier seg om blant annet mistenkelige biler, mulige skjulesteder og gjerningspersoner, og ulike observasjoner.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å gå ut med noen konkrete detaljer om tipsene, men forteller at de blir fulgt opp forløpende.

– Slik saken står nå, er det av hensyn til den pågående etterforskningen, fortsatt svært begrenset hva politiet kan kommentere rundt konkrete detaljer knyttet til etterforskningsskritt, spor, avhør og hva vi sitter med av opplysninger og informasjon.

Publisert: 11.04.19 kl. 10:47 Oppdatert: 11.04.19 kl. 11:17