Kvinne i 30-årene død - mann siktet

Ifølge politiet var det vitner som meldte fra.

I en pressemelding skriver politiet at de klokken 09.25 rykket ut etter melding om en «alvorlig straffbar handling» på Strømmen i Akershus .

Da politiet kom til den aktuelle boligen viste det seg at en kvinne i midten av 30-årene var død. En mann med relasjon til kvinnen, også han midt i 30-årene, ble pågrepet på stedet.

– Vi kan ikke si noe mer om relasjonen mellom de to. Hva han er siktet til kommer vi tilbake til, jeg kan ikke si noe mer om det nå. Det var vitner på stedet som meldte fra til politiet, uten at jeg kan utdype dette, sier operasjonsleder Ronny Årstein til VG.

Krimteknikere er på vei til åstedet. Politiet sier at etterforskingen er i en innledende fase, og at de foreløpig ikke har flere opplysninger å gi. De varsler imidlertid at de vil holde en pressekonferanse i løpet av dagen.

Publisert: 01.04.19 kl. 10:30 Oppdatert: 01.04.19 kl. 10:43