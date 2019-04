FARLIG LØFT: Da den 15 tonn tunge seilbåten var høyt i løftet, røk en av løftestroppene. Eieren er lykkelig for at ingen ble skadet, og venter nå at båten vurderes som vrak av forsikringsselskapet. Foto: Privat

Den 51 fot store seilbåten skulle løftes på sjøen. Da smalt det.

De kraftige løftestroppene skulle tåle 70 tonn, men da den 15 tonn tunge seilbåten var i luften, smalt det.

Det var et kraftig smell, forklarer truckføreren til Tønsbergs Blad, som først omtalte saken. Eieren, en 57-åring fra Horten, sto selv og så på da ulykken skjedde:

– Båten gikk rett ned fra ganske bra høyde, landet på kjølen, så på baugen, og så veltet den ned med sida. Vi skal bare være glade for at det ikke var noen i veien, for da kunne dette medført skade på folk, sier han til VG.

Han kjøpte båten som ny i 2015, en 51 fots Bavaria – som var lagt ut til salgs for 3,2 millioner kroner.

STORE SKADER: Den 51 for store seileren gikk rett i bakken fra god høyde, og veltet så over på siden, med store skader som resultat. Foto: Privat

Brukt som hytte

– Vi har nærmest brukt båten som hytte fra påske og utover sommeren, kanskje har vi hatt 70–80 bruksdøgn i sesongen. Det ergerlige med dette, er at kanskje deler av sesongen blir ødelagt, sier han.

Han forventer og håper at båten raskt kan kondemneres – at den anses som vrak.

– Båten er påført strukturelle skader, masten er knekt, og det er store skader på interiøret. Nå ventet jeg på at forsikringens takstmann melder seg for å se på tilstanden. Så snart dette er klart, vet jeg om jeg kan se meg om etter en annen seilbåt – fortrinnsvis en på bruktmarkedet, sier han til VG.

Skal tåle 70 tonn

Båten har også synlige skader på roret.

Truckfører Frank Berentsen uttaler til Tønsbergs Blad at han har kjørt truck på Vallø båthavn i 29 år, og aldri vært ute for at en løftestropp har røket. Stroppene skal ha en bruddstyrke på 70 tonn, og ble tatt i bruk i november i fjor.

Produsenten av stroppene skal nå undersøke hendelsen, og Arbeidstilsynet har også sjekket at stroppenes sertifikat var i orden.

Publisert: 30.04.19 kl. 13:11