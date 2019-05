GIR SEG: Adm.direktør Erik Sandøy i Aleris/Stendi – her fotografert i en av selskapets omsorgssentre for mindreårige asylsøkere. Foto: Trond Solberg

Toppsjef Erik Sandøy i helsegiganten Stendi går av

Den svenskeide norske omsorgsgiganten Stendi – tidligere Aleris Omsorg- mister sin toppsjef, administrerende direktør Erik Sandøy. Samtidig forlater også økonomidirektøren og flere regionledere stillingene sine.

Dette melder Tromsø-baserte nord24.no.

I en pressemelding fra selskapet mandag kveld skriver de svenske eierne Ambea AB at Sandøy har forlatt selskapet, og at omsorgsdirektør i Stendi, Ingvild Kristiansen, overtar midlertidig.

Den nå 64-årige Aleris/Stendi-sjefen hadde i 2017 en lønn på 6,2 millioner kroner, noe av det bonus, ifølge frifagbevegelse.no.

Brå utskiftning

Aleris Omsorg skiftet i januar navn til Stendi, samtidig som det ble kjøpt opp av svenske Ambea AB. Det er overtagelsen som begrunner det norske lederskiftet, heter det fra det svenske selskapet.

Ifølge Nord24.no har også regionledelsen i Nord-Norge, både lederen og nestlederen, brått sluttet i selskapet. Begge arbeidet i regionledelsen for Nordland, Troms og Finnmark.

Rettssak med konsulenter

Stendi – og Aleris Omsorg – har i vinter ligget i rettssak med 24 medlemmer av Fagforbundet – med krav om fast ansettelse. De har alle arbeidet som konsulenter innen rusomsorg og psykiatri. Kravene betyr samlet utgifter på om lag 30 millioner kroner for selskapet, men de frykter at en sier for konsulentene kan utløse nye krav fra inntil 600 konsulenter.

Ambea AB er et omsorgskonsern som omsetter for over ti milliarder kroner årlig.

