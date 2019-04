SKILLER LAG: Ulf Leirstein (i midten) melder seg ut av Frps stortingsgruppe. Trist, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi (til høyre). Bildet er fra 2017. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Leirstein forlater Frp: - Han har hatt det tøft

Tidlig fredag morgen ringte Ulf Leirstein til partiledelsen i Frp og varslet at han meldte seg ut. Ifølge parlamentarisk leder Hans Andreas Limi (Frp) har Leirstein hatt det tøft de siste 18 månedene.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg synes det er trist. Han har gjort en solid innsats for partiet gjennom 30 år. Det er hans beslutning, sier Hans Andreas Limi , leder for Frps stortingsgruppe, til VG.

Det var en varslersak i januar 2018 som førte til at stortingsrepresentanten Ulf Leirstein ble strippet for alle sine verv i partiet.

les også Ulf Leirstein trekker seg fra Frp-verv

Limi vil ikke uttale seg om han kjenner det nye varselet mot Leirstein til Frps organisasjonsutvalg:

– Da må jeg bare vise til utvalgets leder, sier Limi.

Veldig overraskende

– Ble du overrasket over at Leirstein varslet sin utmeldelse?

– Ja, det ble jeg. VI hadde avtalt et møte i dag og vi skulle snakke sammen. Men jeg var ikke forberedt på den beskjeden, for å si det sånn. Så det kom veldig overraskende, sier Limi.

Ulf Leirsteins kontor på Stortinget står avlåst fredag formiddag, og den utmeldte Frp-representanten har ikke besvart VGs henvendelser.

Men på Facebook har Leirstein gitt to begrunnelser for utmeldelsen: Han forlater partier dels av hensyn til familien for å skjerme dem og seg selv. Men han kommer også med sterk kritikk mot Frps manglende profil i regjeringssamarbeidet.

– Hvilken begrunnelse tror du er viktigst for ham?

– Det er nok det første.

– Hensynet til familien?

– Ja. Jeg vet at han har hatt det veldig tøft i halvannet år., sier Limi.

les også Ulf Leirstein melder seg ut av Frp - partiet har mottatt nytt varsel

Frykter ikke nye utmeldelser

– Kan utmeldelsen ha sammenheng med eventuelle nye prosesser mot ham i partiet?

– I den grad det er noe slik, så håndteres det av vårt organisasjonsutvalg. Jeg må bare ta til etterretning at han melder seg ut. Han har hatt det tøft i halvannet år, men han har tatt den beslutningen på egen hånd. Så må vi håndtere formaliteter rundt det.

– Vil han fortsette som uavhengig representant på Stortinget?

– Ja, han blir uavhengig representant ut denne perioden iht Stortingets regler.

Med det følger det noen rettigheter og midler.

– Frykter du nye utmeldelser etter dette?

– Nei. Det har jeg ingen grunn til å hverken tro eller frykte. Dette er nok et enkelttilfelle, sier Limi.

Viktig politiker

Frp-leder Siv Jensen sier hun respekterer Leirsteins beslutning om å melde seg ut. Hun fikk også en telefon fra Leirstein fredag morgen.

– Ulf Leirstein har vært en viktig politiker for Frp over lang tid. Jeg har kjent han siden 90-tallet og har samarbeidet godt med han. Det er derfor vemodig at han melder seg ut. Jeg forstår at det har vært en tøff tid for Ulf og at det var en krevende beslutning for han å melde seg ut, men jeg respekterer hans avgjørelse og ønsker han lykke til utenfor partiet, skriver Jensen i en SMS til VG.

Publisert: 26.04.19 kl. 11:37 Oppdatert: 26.04.19 kl. 12:03