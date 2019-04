TILTALT: Mannen i 40-årene er tiltalt for en rekke voldtekter. Foto: Privat

Nettavisen: Kulturtopp tiltalt for voldtekter mot flere kvinner

Mannen i 40-årene er tiltalt for voldtekter mot åtte kvinner, skriver Nettavisen. Kulturtoppen nekter straffskyld.

Oppdatert nå nettopp







Nettavisen skriver at mannen er tiltalt for voldtektsbestemmelsen etter straffelovens paragraf 192 i den gamle straffeloven, i tillegg til ett tilfelle av seksuell omgang med en person under 16 år, også dette etter den gamle straffeloven, etter paragraf 196.

Avisen skriver at totalt ni ulike unge jenter og kvinner er fornærmet i tiltalebeslutningen. Den yngste fornærmede skal ha vært under 16 år på anklagetidspunktet.

Mannen i 40-årene nekter straffskyld. Han var en profilert mann i Oslos uteliv i en årrekke.

Mange av forholdene ligger tilbake i tid, noe som innebærer en utfordrende bevissituasjon. Politiet har etterforsket saken siden 2015, og under etterforskningen har politiet mottatt flere anmeldelser mot mannen.

– Min klient erkjenner fortsatt ikke straffskyld, han kjenner seg ikke igjen i anklagene slik de er blitt fremsatt, og synes det er vanskelig å forstå at det er tatt ut tiltale før etterforskningen er ferdig, sier mannens forsvarer Elisabeth Myhre.

Forsvareren bekrefter at mannen er kjent med tiltalen.

Gikk til motanmeldelse

Mannen i 40-årene mener han er uskyldig, og har anmeldt åtte kvinner for falsk eller uriktig forklaring.

– Etterforskningen av anmeldelsene er ikke ferdig behandlet hos politiet, men det er naturlig å se de to sakene i sammenheng ut fra bevisbildet, sier politiadvokat Hilde Strand til VG.

Mannens forsvarer forteller at han er fortvilet, og tenker på hvordan dette påvirker de rundt han.

– Samtidig tenker han også på påkjenningen denne prosessen har påført flere av de involverte, sier Myhre.

Publisert: 24.04.19 kl. 13:19 Oppdatert: 24.04.19 kl. 13:53