MISFORNØYD: Helseminister Bent Høie setter ikke pris på påstander om krise i luftambulansetjenesten i sommer. Foto: Jørgen Braastad, VG

Bent Høie: – Ingen luftambulansekrise

Senterpartiet har skapt unødvendig uro, mener helseminister Bent Høie (H). Nå forhandler aktørene om hvem som skal ta regningen for krisetiltakene i Luftambulansetjenesten.

Nå nettopp







– Jeg kan ikke se at Senterpartiet har noe annet motiv med krisepratet enn å prøve å skaffe seg noen ekstra stemmer i Nord-Norge. Det synes jeg ikke noe særlig om, sier helseminister Bent Høie.

Det har var en turbulent sommer for Luftambulansetjenesten, med svekket beredskap, særlig i Nord-Norge.

1. juli tok Babcock SAA over driften av ambulansefly i Norge. Trening for piloter skulle ta to uker, men krisetiltakene for luftambulansetjenesten ble forlenget flere ganger.

les også Senterpartiet: Babcock bør betale for ambulanseflykrisen

Selv om den nye operatøren og regjeringen har fått kritikk av helsepersonell og opposisjonen på Stortinget, mener Høie beredskapen har vært god.

– Fra de andre partiene, spesielt Senterpartiet og Arbeiderpartiet, har det vært veldig mye kriseprat i sommer, sier Høie og fortsetter:

– Det jeg reagerer på er at de har prøvd å skape et inntrykk av at det har vært en krise fordi de tiltakene som har vært planlagt i god tid har blitt satt inn og virket i overgangsperioden.

KONTROVERSIELLE: Babcocks overtagelse av luftambulanseflyene i Norge har skapt stor debatt. Foto: John Trygve Tollefsen / NTB scanpix

– Beredskapen er god

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, mener operatørbyttet er en skandale. Høie er helt uenig.

– Det har ikke vært noen krise i luftambulansetjenesten denne sommeren. Senterpartiets eneste bidrag i denne saken har vært å skape helt unødvendig bekymring i befolkningen, spesielt i Nord-Norge, sier han.

les også Mads Gilbert om ambulanseflykrisen: – Vi kan ikke tåle det mye lenger

– Det har vært med på å skape bekymring i befolkningen og hos helsepersonell.

– Hva med helsepersonell som mener beredskapen har vært for dårlig?

– Noen ansatte har gitt beskjed og vært bekymret, men realiteten er at beredskapen er god.

– Det er derfor vi har satt inn ekstratiltak, som helikopteret til Forsvaret. Når vi er i en sånn situasjon bruker vi kortbaneflyene på kortbanene og de andre flyene på de andre flyplassene. Det er den samlede kapasiteten som er beredskapen, og fasiten på det er at det er ingen pasienter som har hatt behov for luftambulansetjeneste som ikke har fått det og det har vært god beredskap gjennom hele sommeren.

les også «Ingen har jo dødd av dette»

les også Flyambulansekrisen kan koste over 15 millioner – usikkert hvem som må betale

SKAL UTREDE: Helseminister Bent Høie (H) varsler at ekspertutvalget for luftambulansetjenesten snart er på plass. Foto: Jørgen Braastad

Ikke bestemt hvem som skal ta regningen

Luftambulansetjenesten har anslått at krisetiltak mens Babcock gjennomfører pilottrening kan koste 15 millioner kroner. Dette var før leie av ekstra fly og et militært helikopter, ble forlenget. Babcocks anbud var det billigste, men måtte se seg slått på kvalitet.

Tidligere har ikke Helse- og omsorgsdepartementet kunne svare på hvem som skal betale for ekstratiltakene.

– Nå begynner det vel å bli så rolig at vi må kunne få et hint om hvem som skal ta regningen?

– Luftambulansetjenesten diskuterer ansvarsfordelingen med både den forrige leverandøren og dagens leverandør, sier Høie.

les også Forsvaret etablerer midlertidig ambulansehelikopterbase

Det blir den tidligere operatøren Lufttransport AS, den nåværende operatøren Babcock AAS og Luftambulansetjenesten HF som må splitte regningen.

– En av grunnene til at overgangsperioden nå ble lengre enn planlagt, var at det ikke var mulig å få til et godt samarbeid mellom den forrige operatøren og den nåværende operatøren. Det var i utgangspunktet et ønske om en mer gradvis overgang, men det fikk vi ikke til.

– Det vurderes nå hvilket økonomisk ansvar både den forrige og den nåværende aktøren må ta.

Det er ikke avgjort om beredskapen har vært så svekket at Babcock AAS må betale dagsbøter.

Publisert: 09.09.19 kl. 15:43







Mer om