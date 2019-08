STORBESLAG: 21 pakker med totalt 23,5 kilo kokain ble i sommer funnet i en container om bord i en skip i Ålesund. Kokainen skal være kommet fra Ecuador i Sør-Amerika. Foto: Tolletaten / NTB scanpix

Storbeslag av kokain i Ålesund

Fredag 21. juni la et containerskip til kai i havnen i Ålesund. Om bord i en av containerne fant tollere og narkotikahunder 23,5 kilo kokain fra Sør-Amerika.

Det fremgår av en pressemelding fra Tollvesenet onsdag formiddag.

Narkotikahunden viste interesse for en frysecontainer, som ifølge fraktpapirene skulle være tom. Da tollerne kikket inn i containeren, fant de 21 pakker med kokain.

Kokainen skal ha kommet fra Ecuador.

– Ålesund har en stor containerhavn. Over tid har vi kontrollert containere uten funn, og derfor er det motiverende å gjøre denne typen beslag. Dette er et stort tollbeslag av narkotika i Ålesund-området, sier seksjonssjef Helen Sjåholm hos Tollvesenet i Ålesund.

I første halvår 2019 ble det beslaglagt 81 kilo kokain her til lands. Ålesund-beslaget er alene større enn det totale beslaget fra første halvår i fjor.

– Tolletaten har et høyt fokus på denne transportformen. Trafikken på sjøen øker år for år, og da øker samtidig også risikoen for smugling og andre ulovligheter. Samtidig vet vi at noen av de største narkotikabeslagene er gjort på handelsfartøy, sier seksjonssjefen.

Det største kokainbeslaget i Norge skjedde i november 2005 da tollere i Mosjøen fant 153 kilo kokain om bord i et amerikansk lasteskip. I 2013 ble det beslaglagt 145 kilo kokain, som ble funnet i banankasser på Økern i Oslo.

Publisert: 14.08.19 kl. 12:41

