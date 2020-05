ÅPEN SKOLE: Guri Melby startet dagen med å besøke frisørelevene på Strømmen videregående skole torsdag. Yrkesfagskolen har åpnet gradvis siden forrige mandag. Foto: Terje Bringedal, VG

Kilder til VG: Vil ha skoleåpning fra kommende mandag og utover i uka

Skolene vil trolig åpne mandag og noen gradvis utover i kommende uke, får VG opplyst. Da vil de ha vært coronastengt i to måneder.

Regjeringen skal legge frem sin store plan for gjenåpningen av samfunnet på en pressekonferanse klokken 18 torsdag.

Men allerede nå kommer det frem opplysninger om hvordan cirka en halv million elever som ikke allerede er i gang på skolen, skal begynne igjen.

Ifølge kilder som kjenner prosessen, ligger det an til at klassetrinnene i barne- og ungdomsskolen gradvis komme tilbake til skolene fra mandag 11. mai av.

Det betyr at flere av klassetrinnene starter opp igjen den 11. mai, hvoretter de resterende elevene starter opp igjen utover i uke 20, ifølge flere uavhengige kilder som VG har vært i kontakt med.

Det skal være lagt opp til at kommunene i stor grad selv bestemmer hvilke klassetrinn som begynner når i kommende uke, ifølge opplysningene. For kommuner med små skoler med god plass, kan det da bli aktuelt at alle elevene starter opp samtidig.

Fra før har barnehagene og elevene i første- til og med fjerde klasse startet opp på skolene igjen. Videregående skoler er også åpnet for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

VG får opplyst at den endelige beslutningen om videre gjenåpning først tas i regjeringskonferansen i dag. Den starter klokken 13. Da skal de nye smittetallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) også bli lagt frem.

Det var TV 2 som meldte om dette først.

Det kan i teorien bli gjort justeringer i gjenåpningsplanen i regjeringskonferansen i ettermiddag, men planen virker rimelig klar, får VG opplyst.

Ved neste skolestart allerede førstkommende mandag så følger kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby opp sitt brev til rektorene fra sist torsdag, der hun varslet at skolene kunne bli åpnet på kort varsel.

TRYGG AVSTAND: Strømmen videregående sørget for at kunnskapsminister Guri Melby holdt trygg avstand til både elever, ansatte og media i skolens auditorium torsdag morgen. Med ryggen til: Rektor Geir Lindblad. Foto: Terje Bringedal, VG

Onsdag informerte statsminister Erna Solberg Stortingets corona-komité om gjenåpningen av Norge, får VG opplyst.

Statsministeren skal ha sagt at det legges opp til en åpning for alle elever fra 1. - 10. trinn allerede til uken.

FIKK LÆRLINGPLASS: Amanda Kristiansen (17) var eneste jente i elektroklassen (vg2) på Strømmen videregående torsdag. Hun var storfornøyd med at hun nettopp hadde fått vite at hun får lærlingeplass fra høsten av. Guri Melby så ut til å dele gleden. Foto: Terje Bringedal, VG

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby holdt helt tett om gjenåpningsplanen for skolene da hun møtte VG på Strømmen videregående skole torsdag formiddag.

– Det blir en gradvis gjenåpning fra mandag av, Melby?

– Nå har jeg sittet i to måneder som statsråd, da har jeg lært meg når jeg skal holde kjeft, sier Guri Melby som ble utnevnt som statsråd 13. mars - den første dagen skolene ble coronastengt.

– Blir det 7. og 10. trinnene - avgangselevene i barne- og ungdomsskolen som starter opp igjen først, Melby?

– Dere får vente og se til i kveld. Men det er ikke noen hemmelighet at det ikke blir 100 prosent tilbud ved alle skoler, svarer skolestatsråden.

Kilder sier ifølge TV2 at det vil bli en lokal tilpasningsmulighet når skolene åpnes.

I dag er det bare elever fra 1. til og med 4. trinn som får være på skolen i tillegg til skoleelever i VG2 og vg3 i yrkesfag på videregående.

VG har foreløpig ikke lykkes med å få vite når de videregående-elevene som ennå ikke har startet, skal møte på skoen igjen.

Mange mener det er spesielt viktig at vg3-elevene som går ut av skolen i juni, får starte raskt opp igjen. Men svaret på når - kommer regjeringen med etter regjeringskonferansen i ettermiddag.

Publisert: 07.05.20 kl. 14:20

