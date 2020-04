HVALSAFARI: I Andenes på Andøya i Nordland har Geir Maan i Whale Safari Andenes blitt hardt rammet av coronatiltakene. Foto: Andrea Gjestvang

Hvalsafari i Nord-Norge: Kan tape 25 millioner kroner

ANDØY (VG) I over 30 år har hvalsafari vært trekkplasteret for det lille tettstedet Andenes. Nå er turistene borte.

80 turister skulle fylt kaien i Andenes i Nordland på en av de første, ordentlige vårdagene. I over 30 år har tusenvis av turister reist fra Kina, Italia, Spania og Nord-Europa for å få et glimt av spermhvalen.

Med 50 planlagte turer i mars og april alene, skulle årets sesong bli den beste noensinne.

Så kom coronaviruset.

Nå henger skrei til tørk på en snor på safaribåten. Aldri før har det gått så mange uker uten safariturer på havet.

FULL STANS: Hver dag i sesongen har han tatt med turister ut på hvalsafari. Men nå har båtene ligget i havn siden 12.mars Foto: Andrea Gjestvang

Mange kanselleringer

– Hadde vi hatt turister nå, så hadde vi vært på havet i dag. Vi håper jo at dette endrer seg snart, for det her går ikke, sier daglig leder og eier av Hvalsafari AS, Geir Maan.

Han startet med hvalsafari i Andenes i 1989 og kjenner havet i området og hvalene så godt at han vet når og hvor de dukker opp.

– Jeg tok over i 2012. Da bestemte jeg meg for å sikre selskapet økonomisk og sørge for å ha litt penger i banken, sier han og fortsetter:

– Vi er ikke i en situasjon der vi går konkurs i løpet av noen måneder. Vi klarer oss nok ut året, men ikke i lengden.

Likevel har Maan vært nødt til å delvis permittere ansatte.

Idet Maan forteller om utfordringene med turismen, får han en beskjed fra guide- og bookingansvarlige i selskapet: Alle spanske reiseoperatører har kansellert bookinger for hele sommeren og høsten.

TØRKER FISK: Geir Maan har funnet nye bruksområder for safaribåten. Foto: Andrea Gjestvang

Milliontap

Maan sitter i en av flere svarte skinnsofaer i resepsjonen. Suvenirbutikken er stengt, men restauranten holder åpent for stamgjestene fra Andenes.

Siden regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid 12. mars, har han ikke kunnet ta med seg besøkende ut på havet.

– Hvis vi ikke får åpnet må vi bare innse at sesongen er tapt og leve med det, sier Maan.

FAR OG SØNN: Geirs far Gunnar (93) er med på de fleste turene i høysesongen. Foto: Andrea Gjestvang

Han anslår at han vil tape minst 25 millioner kroner i omsetning, kanskje opptil 30 millioner korner, dersom han må holde stengt hele året.

– Dette er penger vi er avhengige av for å holde hjulene i gang. Våre fartøyer gjennomgå lovpålagte og nødvendige klasifiseringer og sertifiseringer, markedsføring må holdes oppe og lån og løpende utgifter må betales, understreker han.

Maan etterlyser hjelp fra myndighetene.

– Vi venter og ser hva som skjer. Men lån og garantier hjelper lite. Å låne seg ut av en krise som dette er bare å skyve problemer foran seg. Det må være basert på tilskudd, mener han.

Ingen registrert smittede

Andenes ligger helt nord på Andøya i Nordland. Med omkring 4500 innbyggere, har hvalsafarien i over 30 år lokket turister fra mange deler av verden til tettstedet.

Ingen har fått påvist coronaviruset i kommunen.

I starten av epidemien innførte kommunen den såkalte «søringkarantenen», som innebar at alle reisende som kom fra sør for Dovre automatisk havnet i to ukers karantene.

Til tross for at de første sikre tegnene på vår har satt sitt preg på Andøya, har årets første bobilturister latt vente på seg.

Verre enn finanskrisen

Det er ikke første gang hvalsafarien på Andøya har kjent på motgang.

– Rett før finanskrisen kjøpte vi en ny båt til tolv millioner kroner, forteller Maan.

Flere store turoperatører gikk konkurs og markedet falt betraktelig.

– Der er så jævlig fordi etter finanskrisen i 2008 gikk det flere år før Europa tok seg opp igjen. Før 2008 hadde vi 4–5000 spanske turister i året og det var nærmest skytteltrafikk mellom Spania og Nord-Norge. Så gikk det ned til 400 spanske turister i året, sier Maan.

Den nye båten måtte selges. Men til tross for tøffe tak under finanskrisen, kunne Maan drifte videre med de turistene som kom. Også nå har Maan nettopp investert i en ny båt – som har fått samme navn som båten han kjøpte før finanskrisen.

– Men nå er det helt stopp. Tapet vil utvilsomt bli stort.

Vanligvis tar han mellom fire og syv turer på havet i måneden før høysesongen starter i juni. I år har 50 turer vært booker i april og mai. Alle er avlyst.

De siste årene har hvalsafaridriften vært eventyrlig, ifølge Maan. I 2018 hadde han med seg rekordmange turister på havet. 2019 var preget av dårligere vær i høysesongen, men han klarte likevel å tangere rekorden fra året før.

– Vi kan kjempe mot dårlig vær og naturelementer, men det er for en kort periode. Det regner vi med og er vant med. Dette her er ikke noe vi kan gjøre noe med, sier Maan.

Satser på norske turister

Sommeren blir et dilemma for Maan. Guidene som har søkt og fått sommerjobb, kan ikke begynne å jobben før han vet mer.

I år må Maan satse på de norske turistene.

– Jeg fikk svar fra Helsedirektoratet om at det er tvilsomt at det utenlandske markedet vil åpne i år. Men det kan jo ikke pågå i evigheter.

– Er det vanskelig å nå ut til norske turister?

– Ja. Vi har aldri hatt flere enn ti prosent norske turister. Det kan være fordi nordmenn heller vil feriere mer i varmere strøk. Men i år ser det ut til at de er nødt til å feriere i Norge. Vi ser i sosiale medier at flere ønsker å feriere i nord.

Foreløpig er bookingen for sommeren ikke åpnet. Maan vet ikke om de i det hele tatt vil kunne åpne i sommer.

– Vi vet ikke om vi får lov til å bruke båtene fordi det skal være en viss avstand. Og om noen blir sjøsyke om bord er det guider som må ta seg av dem. Vi vet jo ikke om vi får gå i sommer.

– Er du redd for at søringkarantenen vil bli innført igjen?

– Vi aner jo ikke hva vi skal gjøre. Vi må bare se det an å vente, men for hver dag som går blir det verre.

– Men vi kan åpne opp på kort tid, sier Maan.

