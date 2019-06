Havarikommisjonen: – De lå veldig lenge i sjøen

Flyet hadde vært relativt kort tid i luften før det endte i sjøen, viser Havarikommisjonens undersøkelser så langt.

– Vi har snakket med de to på Sørlandet sykehus, og fått gode forklaringer fra dem. De har begge forklart seg om hva som skjedde, utifra deres oppfatning av situasjonen, sier Kåre Halvorsen, avdelingsdirektør for luftfart i Statens havarikommisjon til VG.

Havarikommisjonen ønsker ikke å referere detaljert fra forklaringene deres, men sier at det er på det rene at flymaskinen gikk ned ikke lenge etter at de tok av fra Kjevik lufthavn, lørdag formiddag.

– De har blant annet ligget veldig lenge i sjøen. De hadde vært relativt kort tid i luften da uykken skjedde, sier Halvorsen.

Flyet kom lørdag formiddag fra Stavanger med to personer om bord og mellomlandet på Kjevik for å plukke opp en tredje person. Han skulle bli med på søkeoppdraget etter en antatt omkommet person som skal ha falt fra danskebåten natten før.

Sist noen hadde kontakt med flyet, var lørdag klokken 12.47, ikke lenge etter at de tok av fra Kjevik lufthavn. Da meldte mannskapet på flyet i fra om en observasjon i sjøen til kystvaktskipet K/V «Nornen». Kystvakten og flyet som gikk ned, var begge en del av et samme søket.

Meldt savnet tre timer senere

Klokken 15.50 lørdag ettermiddag, to timer etter siste kontakt, mottok Hovedredningssentralen på Sola i Rogaland en telefon fra lufttrafikktjenesten. De ringte på vegne av politiet som etterlyste et småflyet de ikke fikk kontakt med.

Hovedredningssentralen hadde ikke fått inn noen form for mayday eller melding om utløste nødpeilere på dette tidspunktet.

På spørsmål til politiet om de tar selvkritikk for at de ikke meldte flyet savnet på et tidligere tidspunkt, svarer Morten Sjustøl, stabssjef ved Agder politidistrikt at saken skal undersøkes grundig av Statens havarikommisjon for transport og Agder politidistrikt.

– Eventuelle forbedringspunkter må vi komme tilbake til etter undersøkelsene er ferdigstilt, sier Sjustøl.

Nødpeiler utløste ikke

Først etter klokken 17 ble det sendt ut en Mayday-relay, som er en nødmelding som sendes på vegne av noen som ikke kan gjøre det selv.

– Da har vi skjønt at noe alvorlig har skjedd her, sier redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningsentralen i Sør-Norge (HRS) til VG.

HRS regner med at flyet har styrtet, men aner ikke når eller hvor, for nødpeilesenderen ble aldri utløst etter at flyet traff havet.

– Hadde nødpeileren virket, så hadde vi umiddelbart hatt en posisjon, sier Walle.

Så noe i vannet

Parallellt med flystyrten var MS «Falkbris» på vei fra Danmark til Norge, uvitende om hva som ventet foran dem på veien.

Klokken 17.00 mottok lasteskipet et anrop fra Kystvakten om å bistå i en leteaksjon etter at et småfly hadde styrtet. Ti minutter senere fikk skipet en e-post med koordinater som de skulle undersøke.

KAPTEIN: Seppo Myllari fra Sverige sto på broen på MS «Falkbris» under hele leteaksjonen i Skagerak. Foto: MS FALKBRIS

– Vi satte full fart mot oppgitte koordinator og jeg satte folk på utkikkspost, sier kaptein Seppo Myllari til VG.

«Falkbris» undersøkte koordinatene de hadde fått oppgitt, uten å finne tegn til hverken flymaskinen eller folk i sjøen.

– Siden vi ikke fant dem, så hadde jeg tenkt til å legge kursen lenger vest. Det droppet jeg for enkelthetens skyld, sier Myllari.

Ikke lenge etterpå roper en styrman «mann over bord». 200 meter fra «Falkbris» ligger to menn i vannet. Kapteinen sakker farten og klokken er 18.24 når de melder på VHF-radioen at de ser to personer i sjøen.

Det hadde da gått over fem timer siden noen hadde kontakt med flyet sist.

– Man kjenner at man vil få dem opp så fort som mulig. Vi vet jo hvor kaldt det er i vannet og vi vet ikke hvor lenge de har ligget der.

HEISES OPP: Her blir en av de som var om bord i småflyet heist opp i redningshelikopteret. Foto: MS «FALKBRIS»

Flaks

Kapteinen forteller at det var høy sjø i området og ingen andre båter i nærheten. Han mener også at det var tilfeldigheter og flaks som gjorde at han og mannskapet fikk øye på de to personene.

– Vi snudde skipet og gjorde alt klart for å ta dem ombord, men da kom det redningshelikoptre - og vi fikk vist dem posisjonen til personene i vannet, sier Myllari.

– Det er en trist sak dette her. Dette var jo folk som var ute for å hjelpe andre , så kommer de selv i trøbbel. Vi håper at alle tre klarer seg. Det var en skummel opplevelse, sier Myllari.

Så bare to av tre

MS «Falkbris» lå om lag 50 meter fra de to personene som vinket, men ingen av mannskapet fikk øye på den tredje personen som også var ombord i det havarerte småflyet.

– Vi så ikke mye vrakrester, men vi holdt posisjonen og fortsatte å vise eksakt posisjon til helikopteret, sier Myllari.

Hovedredningssentralen opplyser at klokken skal ha vært 18.38 da de to personene ble reddet opp av det kalde vannet og fløyet til Kristiansand.

– De to var såpass oppegående og kunne fortelle at de hadde alle tre vært samlet i sjøen med redningsvester på, men at de hadde mistet kontakten med den siste i flyet for ca. to timer siden, forteller redningsleder Eirik Wallle ved Hovedredningsentralen i Sør-Norge.

– Det er noe uklart hvorfor de mistet kontakten med tredjemann, sier Walle.

LETER: Redningsmannskapene lette i flere timer etter flyet og menneskene om bord.

Fraktet til Ullevål

Redningshelikopteret fra Sola ble satt i sektorsøk like ved og finner etter 10-12 minutter tredjemann i sjøen. Klokken er da blitt 18.50. De heiser personen opp og setter straks kursen mot Ullevål universitetssykehus.

Søndag meldte sykehuset at han fikk behandling for livstruende skader. De to andre personene skal kun ha hatt lettere skader.

Søndag opplyser politiet i Kristiansand i en pressemelding at det dreier seg om tre personer, to av dem er hjemmehørende i Rogaland og en av dem i Vest-Agder. De er henholdsvis 47, 54 og 55 år.

Av de tre personene som var i flymaskinen som styrtet, var to av dem hjemmehørende på Sola i Rogaland. Den tredje kommer fra Kristiansand. Alle beskrives som erfarne flygere og det skal ha vært gode flyforhold i området.

Publisert: 23.06.19 kl. 21:16 Oppdatert: 23.06.19 kl. 21:32