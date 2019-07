Klikk for å aktivere kartet

Person har falt over bord fra cruiseskip

Redningsmannskaper gjennomfører søk etter at en person har falt over bord fra et stort cruiseskip i Skagerrak.

Ulykken skjedde i norsk farvann, midt mellom Norge og Danmark. Hovedredningssentralen fikk melding om ulykken 12.50.

– Det er en person som har falt på havet, og vi jobber med redningshelikopter og båt for å finne personen. Det er en pågående aksjon, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen til VG.

Det dreier seg om et stort cruiseskip med 6000 passasjerer, ifølge Galta.

Redningsselskapet melder på Twitter at de har reist ut på søk i området. Cruiseskipet er på vei til Kiel i Tyskland.

Publisert: 05.07.19 kl. 14:39