KATTEVASK: Ledere for svømmehaller sier mange av gjestene ikke dusjer, eller de dusjer med klær, før de setter kursen mot bassenget. Foto: Sara Johannessen, NTB Scanpix

Tror kroppspress er grunnen til manglende nakendusjing i svømmehaller

Flere ganger daglig må badevakter landet rundt beordre badegjester tilbake i dusjen. Slurvete kroppsvask gir hudfett og avføringsrester i badevannet, som igjen fører til økt klorbruk.

– Det klassiske svaret er at dusjen har de tatt hjemme, sier daglig leder ved Råholt bad i Eidsvoll kommune i Akershus, Jan-Christian Ulleberg.

– Men det holder ikke. Full kroppsvask med såpe og uten klær må til. Også håret skal sjamponeres, sier Ulleberg.

Råholt bad har 100.000 badegjester i året. Svømmehallen er en del av interesseorganisasjonen «Badelandene» som to ganger i året kjører kampanjer for å få folk i dusjen – og for at de skal forstå hvorfor det må være slik.

SÅPE I SHORTSEN: – Jeg har sett at folk putter såpe nedi badeshortsen i dusjen i stedet for å vaske seg nakne, sier daglig leder ved Råholt bad i Eidsvoll kommune i Akershus, Jan-Christian Ulleberg, som mener kroppspresset er årsaken til at mange ikke tør dusje nakne før de entrer bassenget. Her er han i svømmehallen han leder. Foto: Privat

Mye «kroppsavfall»

For å holde vannet rent, må det pøses på med mer kjemi, forklarer han. Det brukes en kombinasjon av klor og svovelsyre. Automatikk måler og styrer mengden som trengs for å holde vannet bakteriefritt. Men blir det for mye klor i vannet, da gir det svie og kløe i både øyne på hud.

– Det kan for eksempel hende at noen har vært på toalettet etter morgendusjen, og da må kloret rett og slett løse opp det som ikke toalettpapiret har tatt, for å forklare det enkelt. Også fett fra huden legger seg igjen i vannet. Jo varmere vannet er, jo mer hudfett blir det, sier han.

Mener årsaken er kroppspress

Manglende nakendusjing har økt de siste ti årene, sier Ulleberg. Han tror den viktigste årsaken er det økte kroppsfokuset.

– Det er mange som er ukomfortable med å være nakne og at andre ser dem. Jeg tror det skyldes dagens kroppspress. Mange sammenligner seg med fine mennesker de ser på nettet, sier han.

– Kan skillevegger i dusjen, som gir litt mer privatliv under kroppsvasken, være en løsning som gjør at flere vil dusje uoppfordret?

– Hvis vi legger til rette for at folk kan stikke seg unna, støtter vi kroppspresset. Vi har en ganske trang fellesdusj og har ikke plass. Dessuten frykter jeg personer med uærlige hensikter. Det går også mer tid til renhold av skillevegger.

UNDERBUKSE UNDER BADETØYET: – Vi ser ungdom nede i tolvårsalderen som kommer inn i svømmehallen med boksershortsen under badeshortsen. Da sier vi fra, sier daglig leder Mette Thormodsen hos Vannkanten i Bergen. Foto: Privat

Har skillevegger

Hos Vannkanten i Bergen opplever de ofte at badegjester kommer knusktørre inn til bassenget.

Her har de skillevegger i dusjen, som gjør at dusjingen oppleves litt mer privat, sier daglig leder Mette Thormodsen.

– Folk er kanskje litt mer sjenerte nå enn før. Det er dessverre en del som dusjer med badetøy, jeg tror kulturen har endret seg litt de siste årene, sier Thormodsen.

Peder Kjøs: Rett til å være sjenert

Psykolog Peder Kjøs tror sjenanse er forklaringen til at noen unngår fellesdusjen.

– Å vise seg naken offentlig har alltid vært vanskelig for noen mennesker. Forskjellen er at før måtte folk gjøre det likevel. Nå godtar vi ikke lenger slikt uten videre, vi vil sette egne premisser og regler. Vi lærer også barna våre å sette grenser for egen kropp.

– Ser du ikke poenget med at det er viktig å dusje naken med tanke på hygiene?

– Da får vi bygge dusjer med skillevegger. Jeg har selv kjent på dette i oppveksten, og det var en jævlig plage med dusjingen på barneskolen. Først da vi fikk skillevegger i dusjen på ungdomsskolen ble det bedre. Sånn tenker jeg mange har det og jeg vil heller ikke at ungene mine skal ha det sånn, sier han.

MENNESKERETT: – Folk godtar ikke lenger overstyring fra en bademester. Det er en menneskerett å være sjenert, sier psykolog Peder Kjøs. Foto: Line Møller, VG

Psykolog Jørgen Flor mener mange unge opplever ubehag knyttet til hvordan de ser ut.

– Nå er vi inne i en helt umulig trend hvor man både skal være tynn og muskuløs samtidig, et ideal som er uoppnåelig for de fleste av oss.

Bedre oppdragelse før

Om noen skulle tro at nordlendinger er mer frisinnede enn andre, er ikke det tilfelle. Også ved Polarbadet i Bardufoss i Troms opplever daglig leder Ørnulf Krøger Vanebo at det slurves med dusjingen.

– Før satt det i margen på folk at man skulle dusje nakne, både etter gymtimer og før man gikk i bassenget. Nå er oppdragelsen annerledes og ungene dulles mer med. Det er også en årsak til at vi sliter med å få folk i dusjen, i tillegg til dette med kroppspresset, sier Krøger Vanebo.

GIR OPP: – Enkelte steder har de bare gitt opp regelen om kroppsvask uten klær og pøser heller på med rensing og klor. Det er jo heller ikke bra, sier daglig leder Ørnulf Krøger Vanebo ved Polarbadet i Bardufoss. Foto: Privat

