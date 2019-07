STA VESLEMANN: I seks år har beboerne under fjellpartiet Veslemannen måttet evakuere både titt og ofte på grunn av rasfare. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

Svindyrt fjellparti: Veslemannen har kostet mange millioner

Siden 2014 har det vært rødt farenivå på fjellet Mannen hele tolv ganger. Hver gang alarmen for høyeste farenivå går blir beboerne under fjellpartiet evakuert og mange ressurser blir satt i sving. Det har ikke vært billig.

Nå nettopp







Fjellpartiet Veslemannen, en del av det 1294 meter høye fjellet Mannen, har blitt overvåket helt siden store bevegelser ble oppdaget høsten 2014.

Det skulle også bli startskuddet for en rekke evakueringer av beboerne under fjellpartiet. Siden 2014 har de blitt evakuert hvert eneste år, og totalt tolv ganger har de måttet pakke sakene sine og dra. Det har resultert i hele 63 dager som evakuerte.

Antall dager per år:

2014: 19

2015: 4

2016: 6

2017: 8

2018: 24

2019 hittil: 2

Vanligvis begynner ikke aktiviteten i fjellet før på sensommeren eller høsten, men i år har de store bevegelsene og den påfølgende evakueringen skjedd uvanlig tidlig.

Les også: Rauma-ordfører om utsikter til mange evakueringer: – Nitrist

Rekordkostnader i 2018

Men det er ikke bare beboerne under det ustabile fjellpartiet som blir påvirket av rødt farenivå, og mange ressurser settes i sving. Rødt farenivå betyr at et nært forestående skred er svært sannsynlig, og fjellpartiet blir derfor blant annet evaluert døgnet rundt av NVE.

RESSURSKREVENDE: Lars Harald Blikra, geolog og seksjonssjef i fjellskredovervåkningen i NVE har brukt mange arbeidstimer på Veslemannen. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

– Det er en stor belastning for dem som blir evakuert, og selvfølgelig går det også med store ressurser og kostnader, sier seksjonssjef i fjellskredovervåkningen i NVE, Lars Harald Blikra, til VG.

– Når vi ser økte bevegelser så varsler vi økt farenivå rødt, og da går vi inni en vaktordning som innebærer en del ekstra kostnader. Vi varsler kommunen, politi og Fylkesmannen, og det blir også innkalt mange aktører til beredskapsmøter, forklarer han.

I rekordåret 2018 var farenivået rødt i til sammen 25 dager. Det resulterte i kostnader på over én million kroner for NVE. Totalt gikk 1.060.000 kroner med til vaktgodtgjørelse og overtid, samt reisekostnader og hotell for NVE-ansatte.

Les også: Mannen er blitt turistmagnet: – Er det sant at den kan rase?

I tillegg brukte de ansatte 600 timer av ordinær arbeidstid på fjellpartiet.

I 2016 og 2017 gikk det med henholdsvis 200.000 og 250.000 kroner, opplyser NVE.

Se hvordan NVE jobber med å overvåke Mannen her:

Anslår fem til seks millioner kun for 2018

Ved rødt farenivå blir også politiet varslet og må umiddelbart iverksette evakueringer av definerte evakueringssoner, i tillegg til at veier, Raumabanen og annen trafikk innenfor faresonen blir stengt.

Et grovt anslag over kostnader for 2018 gjort av Fylkesmannen i Møre og Romsdal antyder at det til sammen har gått med mellom fem og seks millioner kroner hos de forskjellige beredskapsaktørene, opplyser fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Stine Sætre, i en e-post til VG.

DØGNOVERVÅKNING: Sivilforsvaret på plass ved fjellet Mannen – som så mange ganger før. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

Dette inkluderer kostnader knyttet til både Fylkesmannen, NVE, Kommunen, Politiet, Sivilforsvaret, Statens vegvesen, Mattilsynet, Bane NOR, NSB og andre togselskap.

Sætre understreker at summen på fem til seks millioner kun er et anslag av kostnader knyttet til dagene med evakuering.

– I tillegg kommer kostnader til beredskapsplanlegging, møtevirksomhet, samt økt ressursbruk knyttet til beredskap i fasene fram mot evakuering (gul og oransje beredskap journ.anm.). Kostnader knyttet til instrumentering for å kunne overvåke utviklingen i fjellet er heller ikke tatt med, sier hun.

Fylkesmannen har ikke oversikt over kostnader knyttet til rødt farenivå for årene før 2018.

Siste oppdatering fra Veslemannen: Gult farenivå

Ser etter nye sikkerhetstiltak

De evakuerte har hatt tilhold på en campingplass under evakueringsperiodene de siste par årene, forteller ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, til VG.

– Fra kommunen sin side så er det mest jobb når det går fra oransje til rødt farenivå. Da må vi sørge for at de evakuerte har en bolig å gå til og hjelpe innbyggerne med å få ut dyrene dersom de står på fjøs, forteller han.

FAKTA FJELLET MANNEN Et 1.294 meter høyt fjell som ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal, 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes.

Mannen er en del av det 3 kilometer lange Børa-Mannen-komplekset.

Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet og ligger mellom 1.100 og 1.200 meter over havet. Veslemannen har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter.

Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009.

I 2017 forsøkte NVE å fremprovosere et ras ved å pumpe vann inn i fjellet, men det lyktes ikke. (Kilde: NTB) Vis mer vg-expand-down

NVE opplyste i slutten av forrige uke at de ser etter nye sikkerhetstiltak for fjellpartiet som aldri slipper taket.

Ordfører Hustad i Rauma har tidligere fortalt til VG at det er snakk om en sikringsvoll, som skal ta av for et eventuelt skred, og at beboerne forhåpentligvis kan bo der om man får på plass denne vollen i løpet av vinteren og våren neste år.

NVE opplyste at det må brukes litt mer tid på den tekniske løsningen i et slikt tiltak.

Publisert: 04.07.19 kl. 06:02