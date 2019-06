Ludvigsens forsvarer om fornærmet: – Har brukt saken for å hindre utvisning

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Forsvarerne mener det ikke finnes beviser for seksuell kontakt mellom 72-åringen og to av de fornærmede.

Et av spørsmålene Ludvigsens forsvarere tar for seg i sin prosedyre tirsdag er hvilke motiver de fornærmede kan ha hatt for å forklare seg slik som de har gjort.

En av dem, en mann i 30-årene, har ikke permanent oppholdstillatelse i Norge, og forsvarer Kai Vaag pekte i retten på at han mener fornærmede har brukt saken som et argument for å få bli i Norge.

– Det er et faktum at han har brukt saken her som et argument for å hindre utvisning, sa Vaag.

Han viste til en uttalelse som fornærmedes psykolog skrev etter at mannen hadde fått varsel om utvisning der det står at han er et sentralt vitne i en straffesak.

FORSVARET: Advokatene Per Zimmer (t.v.) og Kai Vaag før sin prosedyre tirsdag morgen. Foto: Terje Mortensen

Vaag trakk frem flere deler av forklaringen til mannen som han mener ikke er konsekvent eller mangler troverdighet.

– Det er en del av forklaringen hans som skurrer veldig, sier han og viser til at mannen har forklart at han ved to tilfeller hadde seksuell omgang med Ludvigsen i en bil.

– Så forteller han at han ble oppringt av Ludvigsen med spørsmål om han ville overnatte. Han sier at han ikke hadde i tankene at det skulle skje noe, til tross for det som hadde skjedd to ganger i bil før.

– Hvor sannsynlig er den forklaringen der? spurte Vaag retorisk.

Ludvigsen er tiltalt for å ved tre tilfeller ha misbrukt mannens sårbare situasjon til å skaffe seg seksuell omgang.

TILTALT: Tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen. Foto: TEH ENG KOON / AP

Angriper fornærmedes troverdighet

Den tidligere fylkesmannen nekter for å ha hatt noen som helst seksuell omgang med mannen i 30-årene og en annen fornærmet: En lettere psykisk utviklingshemmet mann (26).

26-åringen hevder Ludvigsen at han ikke husker i det hele tatt. Mannen selv hevder han fikk utenlandske kontanter tilsvarende 15.000 kroner for å ha sex med Ludvigsen og holde det hemmelig etterpå.

Vaag mener mannens forklaring er lite troverdig og viser til at det er ting i mannens forklaring som beviselig ikke stemmer. Blant annet er aktørene enig om at han peker ut et hotell som Ludvigsen ikke bodde på og det er ikke funnet bevis for at han vekslet inn pengene han fikk slik han har sagt at han har gjort.

– Hva kan man egentlig stole på av det man sier? Det er noen uttalelser fra vitner om at han er troverdig, men hans fremstilling av hva som skal ha skjedd inneholder vitterlig opplysninger som ikke er riktig. Kan man da bare plukke bort det som ikke passer?

Forsvarer Per Zimmer kaller det at Ludvigsen unnlot å fortelle om den seksuelle omgang for en «psykologisk refleks». Han mener det ikke stemmer at Ludvigsen har løyet i åtte politiavhør.

– Han er i liten grad konfrontert med det han har sagt i avhør. Det er i svært liten grad påvist motstrid, sa Zimmer.

– Han har hatt en veldig sterk refleks om å tie om den seksuelle omgangen. Det er ikke en form for løgn som fratar Ludvigsen all troverdighet, fastholdt forsvareren.

– Verre enn fengsel

Innledningsvis viste Vaag til Ludvigsens egen forklaring om sin seksualitet.

– Å ikke fortelle sannheten til politiet lønner seg sjelden. Det gjør man ofte for å skjule noe. Retten må spørre seg om det er tilfellet her?

– Det han har forklart usannheter om knytter seg direkte til hans seksualitet. Man kan faktisk ha ganske mange grunner til å holde det skjult. Retten må se dette med Ludvigsens øyne, oppfordret forsvareren.

Han viste videre til Ludvigsens alder og kristne bakgrunn.

– Han tilhører en generasjon der dette ikke er utenkelig, han forteller om frykt for sosialt fall, at utroskap skal bli avdekket. Han har følt at det har vært umulig å snakke om dette, sa Vaag.

– Tanker om at konsekvensen ved å fortelle usannheter om dette er fengsel, det har ikke vært et tema for ham. Å fortelle har vært verre.

Tirsdag er siste dag av rettssaken mot Svein Ludvigsen som har pågått i Nord-Troms tingrett siden 11. juni.

Publisert: 25.06.19 kl. 11:14 Oppdatert: 25.06.19 kl. 11:43