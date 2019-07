STORE FEIL: Flere av tannlegens pasienter måtte få ny behandling etter at tannlegen har gitt feil behandling. ILLUSTRASJONSFOTO: Lise Åserud/NTB scanpix Foto: Lise Åserud

Tannlege fratatt lisensen etter klagestorm: «Gått på liv og helse løs»

En tannlege i 60-årene har mistet autorisasjonen etter å ha feilbehandlet en rekke pasienter. Det første varselet kom allerede i 2014. Tannlegen legger seg nå helt flat.

Mindre enn 10 minutter siden







Et uleselig notat og en gul post-it lapp med kruseduller. Det er et par eksempler på at mannen i 60-årene ikke journalførte opplysninger til flere av pasientene sine i perioden 2005–2017, slik han skulle (se flere eksempler nede i saken).

Fylkesmannen mottok en bekymringsmelding om tannlegen fra en annen tannlege i desember 2015, men saken ble først tilsendt Statens helsetilsyn i mars 2016.

Tannlegen ble fratatt autorisasjonen i august 2016 fordi han ikke ville gi opplysningene fylkesmannen ba om. Han fikk autorisasjonen tilbake i september 2016, men året etterpå, i juni 2017, kom det nye klager på tannlegen.

les også Slik påvirker kaffe og snus munnhelsen og tennene dine

– Totalt mangelfull journalføring

Mannens bedrift gikk konkurs sommeren 2017, og dermed ble alle hans journaler overlevert Fylkesmannen. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har bedt fylkesmannen om å få utlevert journalene etter flere titalls erstatningssaker, men fått til svar at det ikke finnes opplysninger i tannlegens journalsystem.

– Han hadde en totalt mangelfull journalføring, sier Linda Endrestad fagsjef for tilsynssaker ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Fylkesmannen oversendte saken til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon, og helsetilsynet tilbakekalte tannlegens autorisasjon 2. mai 2018.

les også Trilling fødte trillinger – mot legens råd

Har utbetalt 1,6 millioner

Mannen klagde inn Statens Helsetilsyns vedtak, men vedtaket ble opprettholdt av Statens helsepersonellnemnd.

Flere av pasientene har måttet få ny tannbehandling på grunn av store feil.

Statens helsepersonellnemnd har mottatt til sammen 21 klager fra pasienter og andre tannleger.

Norsk pasientskadeerstatning sier de har mottatt erstatningssøknader fra 26 av tannlegens pasienter. 19 av disse har fått medhold og til sammen fått utbetalt 1,6 millioner kroner. De fikk inn første henvendelsen i 2014.

ABC Nyheter omtalte saken først.

les også Jordmor Marte (37) slutter etter sommerkutt: – Har svekket tillit til systemet

Besøkte tannlegen 40 ganger på ett år

I vedtaket fra Statens helsepersonellnemnd, hvor tilbakekallelsen av tannlegens autorisasjon opprettholdes, er det gitt flere konkrete eksempler på klager på tannlegen.

Tannlegen skal ha trukket tann hos mannlig pasient født 1955 på grunn av tannpine, uten å ta røntgenbilde. I etterkant viser det seg at pasienten har gått med en stor kreftsvulst i kjeven som tannlegen ikke oppdaget. Pasienten fikk behandling på Rikshospitalet og måtte trekke alle tennene i behandlingsforløpet. Det er ikke funnet noen journalopplysninger om tannlegens undersøkelser, vurderinger eller behandlingstiltak.

En kvinnelig pasient skriver i et brev til tannlegen at hun har vært hos «tannleger og spesialister over 40 ganger siden januar i fjor. Først nedsliping og fjerning av alt som var utført av deg tidligere, flere operasjoner, trukket tre tenner, satt inn fem implantater og 14 kroner».

En annen tannlege utførte en «second opinion»-vurdering fra en tidligere pasient av tannlegen. Ifølge denne tannlegens vurdering var pasientens tannhelse svært forsømt, «flere moraler må fjernes, mange tenner må rotfylles og få kronebehandling». Ifølge tannlegen har det «gått på liv og helse løs».

les også Babcocks ambulanseflytjeneste i gang

Mangelfull dokumentasjon

I vedtaket fra Helsepersonellnemden er det også listet opp eksempler på mangelfull eller manglende dokumentasjonen for 19 pasienter.

Pasient, hvis fødselsdato ikke innskrevet, ingen dokumentasjon etter 2005.

Pasient født 1949: Noen få uleselige, håndskrevne notater samt to røntgenbilder. En gul post-it lapp med kruseduller og tallrekker som ser ut som telefonnummer er påheftet journalkortet.

Pasient født 1973: Journalkort der det er satt kryss over noen tenner, ellers ingen skriftlig dokumentasjon

Pasient født 1954: Et uleselig notat fra 2011.

I tillegg er det altså mange identifiserte pasienter som det ikke finnes noen som helst dokumentasjon for etter 2005.

les også Rekordår for medisinmangler: – Vi blir veldig sårbare

– Beklager

Tannlegen selv sier han erkjenner å ha gjort deler av det som fremkommer i vedtaket.

– Jeg har innrømmet manglende journalføring. Det ble litt mye for meg, og jeg har ofte valgt enkleste løsning, men det var få som klaget direkte til meg, sier tannlegen til VG.

Mannen sier han nå er enig i at han burde miste lisensen.

– I ettertid har jeg skjønt at det ikke er greit. Jeg kan bare beklage.

Har ikke ressurser

Fagsjef Endrestad ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mener det kan være vanskelig for pasientene å forstå om behandlingen de har fått er god eller dårlig.

– De færreste vet om tannbehandlingen er riktig. Dette er alvorlig, og det betyr at det kan ta lang tid før feil fanges opp.

– Hva skal dere gjøre for å endre dette?

– Vi har ikke mulighet til å gjøre noe med det. Jeg kunne tenke meg at vi rutinemessig kunne hatt tilsyn hos tannleger, men det har vi ikke ressurser til. Vi er avhengig av å få klager fra pasienter direkte eller meldinger fra andre for å oppdage noe.

Publisert: 04.07.19 kl. 19:55