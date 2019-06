Kaos for reisende etter stans i togtrafikken

Full stans i togtrafikken ved Lillestrøm fører til forsinkelser og innstillinger for reisende på Østlandet mandag.

Like før klokken ni mandag morgen meldte Bane NOR om full stans i togtrafikken ved Lillestrøm.

– «Kaos» er helt sikkert en relativt dekkende beskrivelse, sier pressevakt Harry Korslund i Bane NOR.

Mandag har skoleferien startet, og flere folk enn vanlig er på reisefot. Korslund sier at utfordringen er større enn hva den normalt ville vært en vanlig mandag formiddag.

Rundt klokken 11.30 er det åpnet for delvis trafikk mellom Lillestrøm og Gardermoen. På strekningen Lillestrøm – Kløfta er det fremdeles full stans for trafikk. Vy setter opp alternativ transport på strekningene.

– Det er mange reisende i dag. I tillegg har sommerarbeidene startet for Bane NOR. Det vil si at det allerede er et stort opplegg med buss på mange avganger. Kundene må beregne ekstra tid, og det blir forsinkelser og innstillinger, sier pressevakt Nina Schage i Vy.

Blant annet er det stengt på Østfold-banen og Lieråsentunnelen i seks uker fremover, på grunn av omfattende vedlikeholdsarbeid.

Ifølge Vy er det ventet at togtrafikken mandag vil være i gang igjen for fullt klokken 12.30.

– Tog og personell vil ikke være der de skal være, så det vil bli følgeforsinkelser, sier Schage.

Årsaken til forsinkelsene er en påkjørsel på Lillestrøm. Personen omkom på stedet, skriver Romerikes Blad.

I tillegg til forsinkelsene er det også problemer med informasjonssystemet til Bane NOR i hele landet.

– Det vil si at skjermene ikke viser den informasjonen de skal. Det påvirker ikke trafikken direkte, men de reisende får altså ikke den informasjonen de skal ha. Dette er altså en over gjennomsnittet trøblete dag av flere årsaker.

Feilen ble varslet like etter klokken 19 søndag kveld. Bane NOR og leverandøren av informasjonssystemet jobber fremdeles med å finne årsaken til feilen.

Publisert: 24.06.19 kl. 11:37 Oppdatert: 24.06.19 kl. 11:49