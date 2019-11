Var siktet for drapsforsøk: Fant død person hjemme hos kvinne

Kvinnen som var siktet for drapsforsøk på Oslo S er nå siktet for drap etter at det ble funnet en død kvinne i leiligheten hennes.

Oppdatert nå nettopp







Det opplyser politiet i en pressemelding.

Kvinnen som er i 30-årene ble torsdag fengslet for fire uker, siktet for drapsforsøk etter å ha angrepet en annen kvinne med kniv på Oslo S tirsdag.

I etterkant av fengslingen ble det gjort funn av en død person i den siktedes leilighet, og hun er nå også siktet for drap.

Ifølge politiet jobbes det ut fra en teori om at den døde er et nært familiemedlem med den siktede, men den døde er foreløpig ikke formelt identifisert.

Den døde er ifølge politiinspektør Grete Lien Metlid en voksen kvinne.

Kvinnens forsvarer Christian Flemmen Johansen sier til VG at hans klient har gjennomført et kort avhør, og at hun vil utdype sin forklaring senere.

– Hun samarbeider greit med politiet og forklarer seg i det jeg oppfatter som en vanskelig situasjon, sier Johansen.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere hvordan den siktede kvinnen stiller seg til skyldspørsmålet.

Publisert: 14.11.19 kl. 20:38 Oppdatert: 14.11.19 kl. 20:56







Mer om