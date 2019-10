DØMT: Kari Eldbjørg Vindenes fra Sandnes ble dømt for trygdesvindel i høst. Foto: Privat

Dømt for trygdesvindel etter Sverige-opphold: – Ble anbefalt å tilstå

I august ble Kari Eldbjørg Vindenes (53) dømt til å tilbakebetale et stort beløp til NAV. Det var på uriktig grunnlag.

– Det er litt uvirkelig. Det synker jo sakte, men sikkert inn, men ingenting er sikkert før jeg får vite noe fra NAV. Jeg har levd med usikkerhet i 3,5 år nå, så dermed tar jeg ingenting for god fisk, sier Vindenes til VG.

Hun ble anmeldt til politiet i 2017, men saken ble først avsluttet i august 2019. Den lange saksbehandlingstiden var en påkjenning, men gjorde samtidig at retten mente fengselsstraffen hun ble dømt til på 30 dager burde gjøres betinget.

Nå viser deg seg at hun er en av dem som har blitt feilaktig dømt i NAV-skandalen, åtte måneder etter at Arbeids- og sosialdepartementet fikk et brev fra NAV om at reglene for trygdemottagere hadde blitt feiltolket.

Dommen hennes står på listen over 48 saker Riksadvokaten har varslet at de ønsker gjenopptatt.

Saken blir beskrevet som systemsvikt uten sidestykke av flere juseksperter

Ville bare bli ferdig med det

Vindenes er i dag uføretrygdet, men har tidligere gått på arbeidsavklaringspenger (AAP). Ifølge dommen mottok hun i den perioden 185.791 kr urettmessig fra NAV. Dette fordi hun ikke hadde opplyst om at hun deler av tiden befant seg til utlandet, nærmere bestemt Sverige og Frankrike.

– Jeg reiste litt mye fram og tilbake til Sverige – jeg prøvde å selge en eiendom og samtidig var jeg syk, forklarer Vindenes.

Dommen hennes er en tilståelsesdom. Hun sier hun ble anbefalt å tilstå.

– Jeg tror det var politiet som sa at hvis det var sånn som saken sto ville de tilstått, for da får jeg redusert straff. Alle prøvde jo å hjelpe meg til å få mildest mulig straff. Jeg fikk mange alternativer, sier hun.

– Jeg har jo gjort det de har sagt, jeg har reist frem og tilbake, og jeg har ikke sagt ifra. Det dommen sier har gjort, så i sånne tilfeller anbefaler man at man bare tilstår for da går det mye fortere. Jeg ville bare bli ferdig og gå videre i livet.

At hun tilsto, sammen med at forholdet lå langt tilbake i tid, bidro til at hun slapp å sone i fengsel.

– Men jeg fikk en betinget dom med to års prøvetid. De så veldig alvorlig på saken.

Mye usikkerhet

Fra forholdet ble anmeldt til dommen endelig falt, forteller hun at hun har levd med mye usikkerhet. Hun var redd for å havne i fengsel.

– Mentalt var jeg innstilt på det. Jeg visste jo ikke hvilken vei det bar, og jeg har ikke vært i rettssystemet før. Jeg var forberedt på begge deler. Det er ikke kjekt å gå og tenkte på det i årevis.

– Det har ikke akkurat vært bra for helsen, legger hun til.

Savner informasjon

Vindenes var ikke klar over at dommen hun kunne være blant dem som var urettmessig dømt før flere medier begynte å ta kontakt med henne tirsdag.

– Jeg savner informasjon. Jeg synes det er rart at vi ikke har hørt noen ting. Hadde dette vært en stor ulykke, hadde folk fått beskjed med en gang, sier hun.

– Dette er helt uvirkelig, det siger jo inn etter hvert.

Fordi saken varte så lenge og var så tøff å komme seg igjennom, sier Vindenes at hun hadde ønsket å legge den bak seg, men nå kan det se ut som om den ikke er over likevel.

– Men nå går det kanskje i min retning denne gangen, ler hun.

