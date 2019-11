I RETTEN: Eirik Jensen forklarer seg i disse dager i tredje rettsrunde. Foto: Tore Kristiansen

Jensen med ny informasjon om viktig telefon

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Den tidligere politimannen Eirik Jensen fortalte tirsdag hva gjorde med telefonen han brukte i kontakten med Gjermund Cappelen.

– Den siste telefonen jeg hadde, det skal jeg nå avmystifisere. Den ligger i Glomma, ved Sanngrund (veikro på Skarnes der Jensen bor red. anm.). Den ble kastet ut på isen der.

Det er tidligere kjent at Eirik Jensen kastet en telefon da han fikk vite at Gjermund Cappelen ble pågrepet i februar 2014. Telefonen skal ha blitt brukt i forbindelse med kontakten han hadde med Cappelen.

Jensen forteller at han så seg nødt til å destruere telefonen fordi den inneholdt informasjon om andre personer som han var nødt til å beskytte.

– Det er snakk om menneskeliv her, da gjør man et valg, sier den tidligere politimannen.

– Dette har du aldri fortalt før, spør sjef for Spesialenheten, Jan Egil Presthus.

– Nei, jeg tenker at det er litt viktig å bidra med litt nye ting også, svarer Jensen.

– Hvorfor har du ikke fortalt dette før?

– Jeg har ikke noen god forklaring på det.

Han forteller at det nå står mye på spill og at han prøver å legge alle kortene på bordet så godt det lar seg gjøre.

– Nå begynner jeg å bli provosert

Eirik Jensen har de to siste dagene måtte svare på spørsmål fra sjefen for Spesialenheten, Jan Egil Presthus. Presthus har gått gjennom hvilke ansvarsområder Jensen hadde og hvilke beslutninger han har måttet tatt i de ulike enhetene i sin politikarriere.

Presthus har brukt spesielt mye tid på å gå gjennom instruksene for informantarbeid i politiet. Jensen er åpen om at han ikke overholdt instruksene for å til gjengjeld skaffe viktig informasjon for politiet. Dette mener han er normal praksis.

– Det er resultatene som teller, sier Jensen.

Presthus viser til at Jensen i en periode var én av tre personer som til daglig vedlikeholdt, oppdaterte og godkjente informanter. Han reagerer på at Jensen sammenligner seg med andre informantbehandlere, når han i en periode var leder for Spesielle Operasjoner.

– Presthus, nå begynner jeg å bli provosert, sier en tydelig oppgitt Eirik Jensen.

Jensen sier Spesialenheten har gjort det til et stort poeng at Cappelen skal ha fått spesialbehandling som informant.

– Han har ikke vært beskyttet mer enn andre, sier han.

Viste ny video i retten

Torsdag sist uke startet Eirik Jensen sin frie forklaring med med å ta opp flere ting han reagerte på ved Spesialenhetens etterforskning og gjennomføringen av saken. Han varslet at han og samboeren Ragna Lise Vikre hadde gjort «flere gode funn» i sin gjennomgang av dokumentene i saken mot ham.

Mandag denne uken avsluttet han forklaringen sin med å vise en video av Gjermund Cappelen. Videoen er en nyhetsinnslag fra Dagbladet TV i forbindelse med oppbevaringssaken høsten 2015. I intervjuet sier Cappelen blant annet at han tok inn narkotika på begynnelsen av 90-tallet.

– Det jeg har funnet nå mener jeg er sentralt, sa Jensen mandag.

Poenget til Jensen er at Cappelen i videoen sier det ikke er noen i hans nærmeste omgangskrets som vet hvordan han tjener penger. Jensen sier at flere vitner senere har sagt at de har god kunnskap om Cappelens virksomhet.

– Videoen beskriver godt hvordan Cappelen er i stand til å endre forklaringer, sier han.

Gjermund Cappelen skal etter planen avgi sin forklaring 12. desember.

