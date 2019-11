SENDT TIL ELEVER: Denne SMSen ble sendt til elever ved Brønnøysund videregående, før Trygve Slagsvold Vedum skulle besøke skolen. Foto: Skjermdump

Skole i SMS til elever før Vedum-besøk: «Ingen buing»

Før Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte Brønnøysund videregående, sendte skolen ut klare instruksjoner om hvordan elevene skulle oppføre seg.

Oppdatert nå nettopp

Vedum skulle besøke Brønnøysund videregående fredag 15. november.

Da ville skolen gjennomføre en markering for å bevare linjene som fylkesrådet ønsker å legge ned for å spare penger; teknikk- og industriell produksjon (TIP) og restaurant- og matfag.

I forkant av besøket ble det sendt ut en SMS til elevene ved skolen, der det understrekes at Sp-lederen er en støttespiller som de skal «heie på og klappe inn». Det presiseres også at elevene ikke skal bue. «Dette er kjempeviktig», står det videre i SMSen.

Leder Aleksander Sund i Rød Ungdom Sømna, forteller at han og flere andre elever reagerte på instruksjonene fra skoleledelsen.

– Det mener jeg er politisk sensur. Det føltes som om vi ikke fikk lage plakater og dele meningene våre, men i stedet måtte hylle Vedum, sier Sund.

Det var Brønnøysund Avis som omtalte saken først.

Ønsket å protestere

RU-politikeren hadde andre planer for Vedums besøk.

Han ønsket å protestere mot at Senterpartiet, som ett av partiene i fylkesrådet, ønsker å legge ned linjene ved skolen.

– Så jeg hadde planer om å skrive en plakat om at han måtte ta seg en prat med fylkesrådet. Men da tekstmeldingen kom, gikk ikke det, sier Sund.

Overfor Brønnøysund Avis beklager rektor Sylvi Halseth.

– Jeg beklager at teksten på transponder (skolens meldingskanal, journ. anm) kunne bli oppfattet som politisk sensur, som Aleksander Sund skriver. Jeg ser at siste del av transpondermeldingen er uheldig. Det er opp til den enkelte elev å ha sin formening om hvem som er støttespillere eller ikke. Jeg som rektor er opptatt av at elevene skal ha egne politiske meninger og at skolen skal være et miljø for å få utvikle politisk engasjement, sier Halseth.

– Helt uhørt

Margunn Ebbesen sitter på Stortinget for Høyre.

Hun er selv fra Brønnøysund og har vært elev på Brønnøysund videregående.

– Jeg synes det er hårreisende at skolen har fått seg til å sende ut en slik sms til elevene. Jeg håper det bygger på en misforståelse at rektor sender ut dette på denne måten. Innholdet er helt uhørt, sier Ebbesen til VG.

– Det er også bekymringsfullt at Vedum gir inntrykk av å være en slags frelser for Nord-Norge når hans eget parti Sp faktisk utgjør en del av flertallet i fylkesrådet i fylkeskommunen. Og det er som kjent fylkeskommunen som har budsjettansvar og eierskap til de videregående skolene, minner Ebbesen om.

VG har foreløpig ikke fått tak i Trygve Slagsvold Vedum for å kommentere saken.

Publisert: 18.11.19 kl. 12:45 Oppdatert: 18.11.19 kl. 13:00

Mer om