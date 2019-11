ULVEMERKING: Ulv fra Slettåsflokken i Trysilområdet ble radiomerket i januar 2017. Foto: Frode Hansen, VG

DNA-rapport om norske ulver: Kan stamme fra dyreparker

Ulv i den kjente Slettåsflokken i Hedmark kan stamme fra en dyrehage i Paris. Det viser DNA-analyser som bonde- og småbrukerlaget i Telemark har fått.

Målet med DNA-analysene har vært å hente mer kunnskap om opphavet til skandinavisk ulv, melder TV2.

Seniorforsker Øystein Flagstad ved Norsk Institutt for naturforskning (NINA), sier til kanalen at de nye funnene ikke stemmer overens med tidligere forskning om den skandinaviske ulvens opphav.

I tillegg til funnet om ulv i Slettåsflokken, tyder andre funn på at noen norske ulveindivider viser slektskap med Molosserhunder, som er en samlebetegnelse på hunder med tung og massiv kroppsbygning, som mastiffer og - dogger.

Tre norske ulver skal trolig ha opprinnelse fra Latvia.

VALPER: Tre ulvevalper i Slettåsreviret fotografert av Statens Naturoppsyn i mai 2017. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Dette funnet stemmer ikke helt overens med tidligere forskningsfunn, publisert i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution.

Der kom det frem at ulv i Norge preges av ekstrem innavl. Noe som ble forklart med at hele den skandinaviske ulvebestanden kan tilbakeføres til noen få individer i Russland og Finland.

Ulven var praktisk talt utryddet i Skandinavia i 1960-årene. Dagens bestand i Norge og Sverige er hittil regnet for å være av finsk-russisk opprinnelse og stammer totalt sett fra ulver som har innvandret fra øst.

– Vi har samlet blod fra ulv i Slettåsflokken. DNA-analysene viser at de opprinnelig kan stamme fra en dyrepark i Paris. Ulvene har også spor i seg fra Baltikum, og så har de havnet i Trysil, sier Regina Brajkovic til TV2. Hun har vært primus motor i Telemark bonde- og småbrukerlag for å få gjennomført DNA-analysene.

Hun tar forbehold om at det er behov for flere analyser hos ForGen, som er et privat rettsmedisinsk institutt i Tyskland. Det trengs en kvalitetssikring av at resultatene som hittil har kommet, stemmer.

Slettåsflokken i Trysil ble kjent fordi ulvene var nærgående i visse grendelag. Det skapte en sterk frykt og bekymring lokalt, og bidro til at regjeringen åpnet for jakt.

Publisert: 08.11.19 kl. 23:05







