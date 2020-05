Filmet dyr i Fredrikstad – Ingen tvil om at det var ulv

Natt til lørdag 16. mai observerte politiet det de mener er en ulv spankulerende over Seutbrua i Fredrikstad.

Operasjonsleder Finn Håvard Aas sier til VG at ulven ble observert av en patrulje rundt 03.30 lørdag. Patruljen filmet det de mener var en ulv, som sto på midt Seutbrua noen få kilometer utenfor Fredrikstad sentrum.

– Patruljen filmet dyret da de kjørte over broen. I loggen står det at det ikke var tvil om at det var en ulv, sier Aas til VG.

Avsnittsleder Martin Fjeld i politiet sier til Fredriksstad Blad, som først skrev om saken, at patruljen valgte å holde seg inne i bilen, men sørget for å få filmet ulven.

– Den sto midt på broen da patruljen kom forbi. Deretter løp den i retning mot sentrum, sier Fjeld til avisen.

Ifølge Rolf Svendsen ved Viltnemnda i Fredrikstad ble ulven sannsynligvis observert igjen samme kveld: Denne gangen ved Rolvsøy, snaut åtte kilometer nord for byen.

– Er det helt garantert en ulv som er observert her?

– Du vet jo aldri, men det er i hvert fall ikke en vanlig hund. Den ble også observert i Råde dagen før igjen. Det er nok en typisk vandrer, sier Svendsen til VG.

Publisert: 17.05.20 kl. 10:10

