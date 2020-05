FAMILIEHOTELL: Sofia Hovi sykler av sted i resepsjonen med pappa Atle og storesøster Emma på slep.

118 ansatte er permittert – men nå tror sjefen på «klondyke-sommer» i fjellet

BEITOSTØLEN (VG) En femåring kommer syklende ut av restauranten. Corona-tiden har snudd opp ned på alt. Men nå håper Beitostølen på en gullsommer full av norske turister.

– Jeg tror dette blir en fantastisk klondyke-sommer. Jeg har sååå trua, sier Atle Hovi og slår latterdøren på vidt gap.

Resortsjefen løper etter datteren Sofia (5) som vingler av gårde på sykkelen til søsteren Emma (10). Hun sneier resepsjonen før pappa får fanget henne opp. Det er spesielle tider.

Øystre Slidre er en av 90 norske kommuner uten påvist smitte. Arbeidsledigheten har likevel tatt åttegangen og ligger nå på 15 prosent. På Beitostølen har alle reiselivsbedriftene blitt rammet, men aktiviteten i 2000 private hytter har tatt seg kraftig opp etter at forbudet ble fjernet. Det har gitt et lite løft i en vanskelig tid.

2600 senger står tomme i familiebedriften øverst i Valdres. Vårsnøen ligger fortsatt tykt nedover fjellsidene. Familien Hovi har flyttet inn og bor på Radisson-hotellet. 118 av 120 ansatte er fortsatt permitterte.

OPTIMIST: Corona-tiden har tært på næringen på Beitostølen, men resortsjef Atle Hovi tror sommeren blir bra. Foto: Terje Bringedal

Men Atle Hovi tror han i juni kan ønske dem velkommen tilbake på jobb. Innimellom vaktmesteroppgavene legger han planer for å kunne snu full nedstengning til det han tror skal bli en gullsommer i turistdestinasjonen ved porten til Jotunheimen.

– Nå får folk oppleve Norge. Vi har mange perler. Besseggen, Bitihorn, Mugnatind, Rasletind, Skaget, ramser Atle Hovi opp og prater seg varm om hva fjellene rundt Beitostølen har å by på.

Den lille fjellbygda er kjent for den årlige langrennsåpningen i Beitosprinten og har huset verdenscupen syv ganger. Sist da Therese Johaug smadret konkurrentene i 2018. Men det er juli som er den aller beste turistmåneden. Ifølge Hovi med 80 prosent belegg på to hotell, leiligheter og hytter. Familiebedriften har satset tungt på helårsdrift de siste 15 årene og bygd seg opp med bil- og bobbane i forbindelse med to av skiheisene.

– Det kommer til å bli tidenes beste sommer. En sommer vi aldri har sett maken til i norsk reiseliv. Når en million nordmenn ikke skal ut av landet – forhåpentligvis – da tror jeg det blir kamp om sengeplassene, sier Atle Hovi.















ET HUNDELIV: Alt er annerledes for Silje Moen. Hunden Maggie holder hotelldirektøren med selskap.

En Ipsos-undersøkelse – gjengitt av NRK – viser at 170.000 nordmenn har planer om gå den klassiske turen over Besseggen i sommer. Sist sesong var tallet 50.000. Ingen skjønner foreløpig hvordan fjellet kan svelge unna slik trafikk, men Atle Hovi er overbevist om at Beitostølen skal klare å håndtere situasjonen i forhold til smittevernet.

– Det kommer til å kry her. Men folk vil spre seg. Jeg tror alle har lært av den perioden vi har vært gjennom med smittevern i Norge, mener han og frykter ikke trengsel i sentrum av bygda med bare 351 innbyggere.

Den kan by på 18 butikker, 13 restauranter, vinmonopol og totalt rundt 4000 gjestesenger.

Hovi forteller at de i begynnelsen av mars forventet at corona-epidemien skulle avkorte sesongen i april. Men så kom dramatikken. I rask rekkefølge ble tre store arrangementer avlyst og avbooket på Beitostølen: en nordisk legekongress, Riderrennet og junior-NM i langrenn.

Så ble Norge stengt ned.







HELT TOMT: Atle Hovi klyver ned i hotellbassenget. Her er det vanligvis 600.000 liter klorvann.

– Bassenget ble tømt da statsministeren begynte å snakke 12. mars. Det koster penger å varme opp 600.000 liter vann. Vi er blitt gode på å spare. Det kommer noe godt ut av dette, sier han og klatrer ned i den norske fjellheimens største svømmebasseng.

Det koster årlig 700.000 kroner å holde klorvannet varmt.

– Nå vet jeg hvor alle lysbrytere, sikringer og varmekabler befinner seg, sier han.

Det meste er skrudd av og ned. Utgiftene er redusert til et minimum og hotellet har allerede fått utbetalt 693.000 kroner i kontantstøtte for mars. Forventningen var å omsette for 15 millioner.

I påsken benyttet hotellet muligheten til å gjøre noe helt spesielt:

HOTELL I HJERTER: Uten gjester benyttet Hovi-familien sjansen til å tenne lys på utvalgte rom. Foto: Aud Eva Bergo

Hovi opplyser at bedriften sparte 1,3 millioner kroner på at myndighetene tok det økonomiske ansvaret for en stor del av de første dagene etter permitteringen av 118 ansatte. Renten har også spilt på lag: Nibor (Norwegian InterBank Offered Rate) har gått ned fra 1,9 til 0,27 prosent siden februar. Beitostølen Resort har 130 millioner i gjeld og sparer ifølge Hovi årlig to millioner kroner på nedgangen.

– Det er ikke ideelt. Vi kan ikke regne med overskudd i år. Men de ansatte er ivaretatt og vi får betalt regningene. Vi skal klare å komme ut av dette, sier han bestemt.

Hovi-familien har bygd seg stort opp fra farens lille skiskole i 1965. De kaller det et eventyr. Nå ligger hotellet fullstendig i ro. Bare hotelldirektør Silje Moen og hunden Maggie er på jobb.

– Det har vært helt surrealistisk å sitte her alene og skvette når det kommer folk inn døren. Det er jeg ikke vant til. Men det hjelper ikke å grave seg ned. Det kan ikke bli verre enn det er nå, sier hun.

Restaurantsjef Jessica Kattil og kokk Ingrid Hegge kommer innom.

– Det er en veldig spesiell tid. Men vi er ikke alene. Alle sitter i samme båt. Det gjør det litt lettere, sier finske Jessica. Mange ansatte har dratt fra Beitostølen, men hun synes det har vært tryggest å bli. Fly og ferge er uaktuelt. Det hadde tatt 25 timer i bil å komme til Vörå ved Vaasa i Österbotten.

– Du har vært i Finland? Der er alt flatt. Jeg våkner heller opp til å fjellene på Beitostølen hver morgen, smiler hun.

VENTETID: Permitterte Ingrid Hegge og Jessica Kattil håper å komme tilbake til hotellkjøkkenet i begynnelsen av juni. Foto: Terje Bringedal

Ingrid er fra gård og har fått dagene til å gå. Men hun er vant masse gjester på hotellet. Det mest spesielle var å gå glipp Ridderrennet og mange fjes hun kjenner godt.

– Det var ordentlig leit, sier hun.

Både Hegge og Kattil venter fortsatt på en del av dagpengene fra NAV. Men de virker lite bekymret. Begge tror de snart er tilbake i jobb og frykter ikke smitten når gjestene vender tilbake.

– Gjestene er en del av vår jobb og du tenker ikke på dem som en fare. Men vi må bare tilpasse oss de restriksjonene som kommer, sier Jessica og blir fulgt opp av kollegaen:

– Vi må stole på at folk holder seg hjemme om de er syke og kan ikke bli helt hysteriske.

Optimismen er tilbake på Beitostølen.

Så får sommeren vise om det blir et «klondyke».

TOMME KORRIDORER: Sofia Hovi har gangene på hotellet for seg selv, ikke helt ulikt klassikeren med Jack Nicholsen i hovedrollen - The Shining. Foto: Terje Bringedal

