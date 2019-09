Funn av håndgranat på tog i Oslo - undersøkes av bombegruppen

En håndgranat som ble funnet på Østfoldbanen torsdag kveld, undersøkes nå av bombegruppen.

– Togkonduktøren ringte oss og fortalte om funn av mulig håndgranat på toalettet på toget. Toget stoppet på Nordstrand og alle ble evakuert, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i politiet i Oslo til VG.

Klokken 00.24 opplyser han til VG at bombergruppen akkurat har ankommet stedet.

– Håndgranaten er ivaretatt av bombegruppen, og den blir tatt med til egnet sted for videre undersøkelser, sier operasjonslederen like før klokken 02, og påpeker at det foreløpig er uklart om granaten er farlig.

Han opplyser at også toget skal fraktes bort fra Nordstrand stasjon slik at politiet kan begynne med kriminaltekniske undersøkelser.

Ingen personer er skadet.

EVAKUERT: Passasjerene ble bedt om å forlate toget ved Nordstrand stasjon i Oslo. Foto: VG-TIPSER

En passasjer som VG har snakket med sier at det ble opplyst over høyttaleranlegget at det var funnet en håndgranat.

– Alle ble evakuert på Nordstrand stasjon, og der står vi nå. Politiet er her og det ser ut som de venter på bombegruppen, sier passasjeren.

Vy opplyser i appen at strekningen mellom Oslo S og Ljan er stengt for togtrafikk, og at det skyldes «trusler mot jernbanen».

– Per nå er det stengt på Østfoldbanen mellom Oslo S og Kolbotn. Politiet er koblet inn, sier pressesjef i Vy Åge-Christoffer Lundeby til VG.

– Det har akkurat skjedd. Vi påbegynner arbeidet med å tenke på videre transport for passasjerene nå, sier Lundeby til VG i 23.30-tiden.

INFORMASJON: Vy vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kjører som normalt igjen. Foto: Skjermdump fra Vys app

Publisert: 26.09.19 kl. 23:35 Oppdatert: 27.09.19 kl. 02:00







