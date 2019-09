BRØT UT BRANN: Sort røyk kunne ses fra oljetankeren «Dubai Harmony» som ligger til kai utenfor Stureterminalen ved Bergen. Foto: Redningsselskapet

Brann i oljetanker utenfor Bergen slukket

Det brøt ut brann i maskinrommet på oljetankeren «Dubai Harmony» ved Stureterminalen i Øygarden ved Bergen fredag formiddag. Brannen er nå slukket.

– Brannvesenet fortsetter kjøling av området som brannen har vært i, opplyser innsatsleder i brannvesenet på Twitter.

Politiet melder at slukningsarbeidet fortsatt pågår, og at det er besluttet ferdselsforbud 1 nautisk mil utenfor terminalen, i tillegg til en flyforbudssone inntil 3000 meter over terminalområdet.

Alle gjort rede for

Politiet fikk melding om røykutvikling og mulig brann klokken 10.59, og det ble raskt klart at det var åpne flammer i maskinrommet.

Det var et mannskap på 23 personer om bord i båten da brannen startet, og én person har fått tilsyn fra helsepersonell etter å ha fått i seg noe røyk. Det er imidlertid ikke meldt om personskader, og alle er gjort rede for.

På Stureterminalen oppholdt det seg 102 ansatte, og alle som ikke hadde en nøkkelrolle, ble evakuert, opplyser Equinor, som er operatør for terminalen, i en pressemelding.

Det pågikk lasting av olje da røykutviklingen startet, sier pressetalsmann i Eskil Eriksen i Equinor til VG. Equinor mobiliserte også sin beredskapsorganisasjon for å bistå skipet ved behov.

Den røde figuren viser posisjonen til «Dubai Harmony». Foto: Skjermdump MarineTraffic

40.000 kubikkmeter med olje om bord

Både lokalt brannvesen og brannmannskaper fra Stureterminalen bidro i slukningsarbeidet. Blant annet ble det lagt skum inne i maskinrommet.

Ifølge politiet er det 40.000 kubikkmeter med olje om bord, men det skal ikke ha vært fare for hverken eksplosjon eller lekkasje.

– Det er ingenting som tilsier at det er noen stor eksplosjonsfare, men selvfølgelig, det brenner jo om bord i en tankbåt og brannen er ikke under kontroll, sa Arne Pettersen, avdelingsleder i 110-sentralen i Hordaland, til VG tidligere fredag formiddag.

– I tillegg ligger den ved en oljeterminal, så det er mye som gjør at dette har et potensial i seg, men det er foreløpig kun meldt om brann i maskinrommet, sa Bjarte Rebnor, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Oljetankeren er rundt 250 meter lang, og seiler under liberisk flagg.

Vil gjennomføre tilsyn

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet fortalte til VG at de vil gjennomføre tilsyn på skipet så fort situasjonen er avklart.

– Vi er blitt varslet, og avventer nå situasjonen. Vi vil gå om bord i skipet og gjennomføre tilsyn når brannen er slukket. Nå er det viktig å få kontroll slik at brannen ikke sprer seg, sa Aarhus til VG.

Det var løpende dialog mellom politiets innsatsleder på stedet og kapteinen på skipet hva gjaldt evakuering av mannskapet på 23, men ifølge politiet skal dette ikke ha blitt aktuelt.

Det var aldri noen umiddelbar fare for lekkasjer, men båter lå klare i beredskap.

Også redningsselskapet var parat dersom det skulle være behov.

Publisert: 13.09.19 kl. 11:43 Oppdatert: 13.09.19 kl. 13:32







