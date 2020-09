Faktisk.no: Utleieselskapet Heimstaden ville la narkohunder trene i leiegårder

TRENER: Politiets hunder trener på å lukte seg fram til forbudte stoffer, som narkotika. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Utleieselskapet Heimstaden ville la narkohunder trene i leiegårder

Mange spurte seg om det virkelig kunne stemme at narkotikahunder skulle trene i leiegårdene til Oslos største utleieselskap. Politiet bekrefter en slik avtale, men nå vurderer selskapet å trekke seg.

Denne uken ble det delt flere innlegg på sosiale medier om at boligutleieren Heimstaden hadde inngått et samarbeid med politiet. Heimstaden er Norges største private utleier av leiligheter med over 4 000 utleieleiligheter.

Blant dem som delte påstanden om samarbeidet mellom uteleieren og politiet i går var instagram-kontoen @min_drittleilighet med over 23 000 følgere. Kontoen drives av kampanjen Reduser husleien.

Foto: Skjermdump fra Instagram-kontoen @min_drittleilighet

Kontoen er kjent for å dele bilder og erfaringer fra dårlige utleieboliger og leieforhold.

I innlegget om Heimstaden ble det postet et bilde av en tekst som ser ut å være skrevet av boligutleieren til beboere og leietagere.

I teksten står der at en av hensiktene med politiavtalen er å gi politiet flere øvelsesområder for hundepatruljen sin:

– Dette vil innebære at uniformert politi fra tid til annen besøker våre bygårder. Du kan derfor møte politiet i din oppgang/bygård uten at årsaken til dette er at noe galt har skjedd. Frekvensen på besøkene er ikke fast, det vil si at det vil variere hvor ofte de er å se akkurat i din bygård.

Det står også at boligutleieren ser positivt på samarbeidet, fordi de mener det vil skape en ekstra trygghet for beboerne. De synes også det er positivt at de kan gi politiet arealer å trene på.

Kontoen Min drittleilighet skriver i posten at de mener dette ikke er lov, og at politiet gjør mange nervøse og utilpasse. De mener man skal slippe å møte politiet «i tide og utide», spesielt i hjemmet.

Klager på sosiale medier

Også andre har reagert negativt på den påståtte avtalen mellom Heimstaden og politiet. På Twitter er det delt flere bilder av det som ser ut til å være en e-post fra Heimstaden til leietagere. E-posten sier det samme som innlegget delt på Instagram:

Magasinene Natt & Dag og Subjekt har også omtalt saken.

Natt & Dag har snakket med jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen som mener dette er et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, og derfor også et brudd på Grunnloven.

– Etter Grunnloven skal man bare gjøre husransakelser i kriminelle tilfeller. Etter Menneskerettighetskonvensjonen Artikkel 8 har man krav for respekt for sitt hjem og sin private sfære, sier Marthinussen i intervjuet.

Kulturmagasinet Subjekt har publisert en kommentar av Thomas Kjøsnes, som er styremedlem i Foreningen tryggere ruspolitikk Hordaland og aktiv i Foreningen for en human narkotikapolitikk. I kommentaren mente Kjøsnes at det ikke var lov for politiet å bruke bygårder som treningslokaler. Han skrev også at det virket «åpenbart som hensikten – fra både politiets og utleiers side – å skulle søke seg frem til enkeltleilighetene».

E-posten og avtalen er ekte

Faktisk.no har tatt kontakt med utleieselskapet Heimstaden.

Det stemmer at politiet skulle få bruke Heimstadens bygårder som treningsområde, men selskapet opplyser overfor Faktisk.no at de nå sannsynligvis vil droppe avtalen som følge av kritikken.

– Den teksten som er sendt ut stemmer. Det er informasjon som ble sendt ut til våre kunder tidligere denne uken, sier kommunikasjonsdirektør Christian Vammervold Dreyer.

HEIMSTADEN: Kommunikasjonsdirektør i Heimstaden, Christian Vammervold Dreyer. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Dreyer hos Heimstaden bekrefter at utleieselskapet som leier ut flere tusen leiligheter i Oslo hadde inngått en samarbeidsavtale med hundetjenesten i Oslo politidistrikt.

– I tillegg til at vi bistår hundepatruljens behov, har intensjonen med politisamarbeidet fra vår side vært at det også er et positivt og et forebyggende tiltak for å skape trygge og gode nabolag, sier Dreyer.

Planla ikke å slippe hunder inn i leiligheter

Samtidig forteller han at det fra deres side aldri var tenkt at noen politihunder skulle inn i den private leiligheten til leietagere.

– At de skulle gå inn i leiligheter til folk stemmer ikke, sier Dreyer.

Dreyer fra Heimstaden forteller at de har fått mange reaksjoner siden e-posten gikk ut. Reaksjonene er ifølge ham veldig delte. Noen skal ha heiet på initiativet, men rundt halvparten var ifølge Dreyer veldig negative med henvisning til personvern og retten til privatliv etter Grunnloven.

– Vi har besluttet at vi sannsynligvis ikke kommer til å gå inn i et slikt samarbeid fordi det skapte såpass mye reaksjoner, sier Dreyer.

Han opplyser at den endelige beslutningen vil bli tatt i neste uke om å eventuelt avlyse avtalen med politiet.

Politiet: Trening, men narkofunn kan føre til straffesak

Faktisk.no har også vært i kontakt med Oslo politidistrikt om avtalen som ble inngått med Heimstaden.

I en skriftlig uttalelse forteller de at dette ikke er den eneste avtalen de har med gårdeiere.

– Hundetjenesten i Oslo politidistrikt har i dag samarbeid med mange bedrifter/organisasjoner/sameier/eiendomsforvaltere mfl. i Oslo, Asker og Bærum kommuner. Det er løpende vurderinger hvilke aktører vi samarbeider med.

– Det er viktig for oss å få fram at vi er der for å trene hundene, og ikke for å ta noen, sier leder Gunn Anita Bjørnbakk for hundetjenesten i Oslo-politiet til Faktisk.no.

Gunn Anita Bjørnbakk i Oslo politidistrikt Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

I den skriftlige informasjonen fra politiet kommer det likevel frem at det kan bli etterforskninger og straffesaker mot personer om hundene finner narkotika når de trener i leiegårder eller andre steder.

– Når politiet benytter et treningssted som er stilt til vår disposisjon, legger politiet ut eget treningsstoff. Skulle imidlertid treningen avdekke funn av narkotika, eller avdekke andre ulovlige forhold, vil det bli opprettet straffesak.

– Hvis vi finner noe kan vi ikke se gjennom fingrene på det. Så da blir det opprettet en straffesak på det, og så blir det en vanlig etterforskning på det, svarer Bjørnbakk når Faktisk.no spør om hva dette innebærer.

– Vil man kunne gå inn og ransake leiligheter om hundene markerer?

– I de fleste tilfeller vil vi ikke gjøre noe slikt. For det er ikke på den måten det trenes, sier lederen i hundetjenesten.

Hun forklarer at treningen er lagt opp slik at de jobber i det som i utgangspunktet er «rene områder», og at det er sjelden de finner noe annet enn sitt eget treningsstoff.

Spurt om hva politiet har vurdert knyttet til den prinsipielle kritikken svarer hun dette:

– For at hundene skal få den treningen de trenger må vi trene i slike områder. Det er nødvendig at vi trener i autentiske områder.

Publisert: 04.09.20 kl. 18:01

