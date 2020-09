FEST: Flere fester blant unge har ført til smitteutbrudd. Bildet er ikke relatert til saken. Foto: Odin Jæger, VG

Ny undersøkelse: 30 prosent av unge oppgir å ha vært på fest der smittevernregler ikke ble fulgt

Helseminister Bent Høie (H) håper at flere unge blir bedre til å ta vare på seg selv og sine venner.

13 prosent av deltagerne i undersøkelsen, som Respons Analyse har gjennomført på vegne av VG, oppgir å ha vært på fest der smittevernregler ikke ble fulgt.

Det er imidlertid store variasjoner i aldersgruppene.

Hele 30 prosent blant unge mellom 18 og 30 år, oppgir å ha vært på fest der smittevernregler ikke ble fulgt den siste måneden. Blant voksne personer over 60 år svarer kun fem prosent det samme.

– Jeg håper og tror at smitteutbruddene den siste tiden har vært en tankevekker, og at flere unge blir enda flinkere til å ta vare på seg selv og vennene sine. Og så må alle som får symptomer teste seg og holde seg hjemme til de er friske igjen.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført mellom 26.–31. august og blant 1000 deltagerne som utgjør et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Flere fester blant unge har den siste tiden ført til smitteutbrudd. Ved Norges handelshøyskole er 120 elever smittet etter fester.

HELSEMINISTER: Bent Høie har forståelse for at folk kan glemme seg. Foto: Frode Hansen

– Når vi ikke klarer å holde avstand, får det konsekvenser. Forskjellen mellom aldersgruppene viser seg ved at vi ser at smitten nå sprer seg blant unge voksne, både her i landet og i mange europeiske land, sier helseminister Bent Høie til VG.

Han forteller at han ikke overrasket over at de over 60 år er flinkere til å holde avstand.

– Mange av dem som er over 60 år er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom dersom de blir smittet, sier han.

– Viktig å holde på «meteren»

Men det er ikke bare på fest folk opplever at det er vanskelig å overholde smittevernregler. Halvparten av alle deltagerne i undersøkelsen oppgir at de ikke har klart å holde avstand til andre den siste måneden.

– Jeg tror de aller fleste gjør det de kan for å holde avstand, men det er situasjoner der det ikke går, og vi kan alle glemme oss. Jeg også. Likevel er det viktig at vi gjør det vi kan for å holde meteren, sier Høie i en e-post til VG.

Han understreker at «meteren» hindrer smitte og stopper en alvorlig sykdom.

– Det er meteren som gjør at vi fortsetter å ha kontroll og holder samfunnet vårt fortsatt åpent. Det er også en tendens til at meteren blir kortere jo flere venner som er på festen og jo høyere promillen blir. Smittevernet er den første festgjesten som går og legger seg tidlig, sier han.

FEST-REKLAME: Folkehelseinstituttet (FHI) har reklamert seg direkte mot ungdom: «Party like it’s 2020». Foto: Ørn E. Borgen

Få drar på jobb med symptomer

Deltagerne i undersøkelsen ble også spurt om de i løpet av den siste måneden har gått på jobb med luftveissymptomer.

Kun tre prosent svarte ja.

– Det er jeg veldig glad for. Alle som har symptomer skal teste seg og være hjemme til de er friske igjen. Det gjelder også selv om du får negativt testresultat. På den måten bidrar du til at vanlig forkjølelse og influensa ikke sprer seg. Det igjen letter presset på helsetjenesten og testkapasiteten, sier Høie.

Likevel oppgir fire prosent av deltagerne å ha brutt karantenereglene i samme periode. Siden en begrenset andel av befolkningen har vært i karantene den siste måneden, kan det likevel være en betydelig andel.

– Hva synes du om at folk oppgir å ha brutt karanteneregler?

– Ved å holde karantenereglene gir du en gave til menneskene rundt deg. Du sørger for at de du omgås ikke blir smittet eller havner i karantene hvis du skulle være så uheldig å være smittet, sier Høie og fortsetter:

– Når man bryter karantene eller isolasjon, setter man andre i fare. Det er veldig alvorlig og kan være straffbart.

