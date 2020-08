VG-Peil-Logo Mads (18) er redd i helgene Sjåføren filmer at han kjører i det som skal være 180 km/t. I baksetet sitter kameraten. Han er livredd. Håvar Bremer Av Publisert 29. august, kl. 14:04 Dette filmet Mads Håvar Bremer Av Publisert 29. august, kl. 14:04

Gutten i baksetet er 18 år gammel. Han sa ingenting da vennen gasset på til langt over fartsgrensen. I stedet tok han opp sin egen telefon og filmet.

– Jeg syntes det var veldig skummelt. Dette er noe jeg opplever ofte.

Fyllekjøring

Mads er fra et lite sted. Ofte kjører man bil mellom festene i helgene, forteller han.

– Fyllekjøring er vanlig. Det er helt greit for mange å drikke og kjøre. Jeg er ofte redd når jeg sitter på med kompiser.

– Det er veldig vanskelig å si ifra. Nylig prøvde jeg å be sjåføren slakke ned og kjøre litt ordentlig. Da ble han sur. Han sa det var midt på natten, og da kunne han kjøre som han ville.

Snapchat

Det finnes ingen offisiell statistikk over hvor mange ungdom som filmer seg selv kjøre fort. Men 6 av 10 unge sjåfører har innrømmet at de har brukt mobilen ulovlig under kjøring, opplyser Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken.

– Mange deler filmer av råkjøring. Det meste foregår på Snapchat fordi det er veldig vanskelig å lagre videoene som blir sendt. Ingen ville ha lagt dette ut på Instagram, sier Mads.

Lukkede kanaler

Prosjektleder Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken. Foto: Ung i trafikken

Bendheim frykter filming av farlig kjøring er utbredt.

– Dersom slike videoer deles på Snapchat eller i andre lukkede kanaler og innad i vennegjengen, er det vanskelig å si noe om omfanget. Det å filme seg selv kjøre fort er ikke et nytt fenomen. Allerede fra de første mobilkameraene kom på begynnelsen av 2000-tallet har vi sett eksempler på dette, og råkjøringsvideoer har blitt lagt ut på YouTube siden 2005.

Politiet

Mads mener mange av sine jevngamle kamerater utviser dårlig dømmekraft.

– Det er ikke bare egen sikkerhet, men det er andres også. Plutselig krasjer man inn i en familiebil. Jeg har stor familie selv, og tenker på hvor fælt det kunne vært.

– Hva gjør politiet med dette?

– Jeg vet om flere som har blitt fotgjengere. Men alle vet når og hvor det er kontroller. Dette informeres det om i lukkede grupper.

– Skal tøffe seg

Morten Bårdsen er bilinteressert og har opplevd mye farlig kjøring på nært hold. Foto: Privat

Morten Bårdsen (24) fra Steinkjer har selv mottatt og sendt flere videoer av farlig kjøring.

– Jeg kjenner godt til dette. Jeg har gjort det selv, men vet nå hvor galt det kan gå. Så jeg har lagt det av meg. Jeg har kjørt for fort jeg også, men det er ikke så lurt. For plutselig sitter man der, enten hjernedød eller i rullestol.

– Unge sjåfører skal tøffe seg og sender filmer til kamerater. Her jeg bor er det gutter med raske biler som kjører altfor fort og snapper samtidig. Dette blir sendt rundt på nettet.

Gatetreff

Bårdsen forteller om miljøer på sosiale medier det deles mye. Det er både positivt innhold for bilinteresserte, men også ting som ikke er bra.

– Jeg følger blant annet en lukket gruppe på Instagram der det legges ut mange råkjøringsvideoer.

– Det er også en Instagram-gruppe der man reiser rundt og arrangerer gatetreff på natten. De sperrer av veien, og politiet klarer ikke å ta dem fordi det er så mange folk der. Da er det enkelt å varsle fra om noen ser politiet.

– Dette er utrolig dumt å holde på med. Plutselig kan det dukke det opp noen som ikke er med, og så kjører man vedkommende ned, sier 24-åringen.

Positivt

Illustrasjonsbilde. Foto: Samuele Errico Piccarini, Unsplash

Mange unge har stor glede av å kjøre bil og det er et fåtall som bryter loven, påpeker Bendheim i Ung i trafikken.

– Det er et sterkt samhold og engasjement i mange bilmiljøer, der man er veldig inkluderende overfor hverandre. Generelt sett har de fleste nulltoleranse for rus i trafikken og har fokus på gleden av å kjøre bil.

