MANDAG: Her sitter Julie Thobroe Anda inne på SAS-flyet som hun 25 minutter senere måtte forlate. Foto: Privat

Ble nektet å fly med SAS uten ledsager

Julie Thobroe Anda, som har cerebral parese, satt allerede i flysetet da 21-åringen mandag fikk beskjed om å forlate flyet fordi hun ikke hadde med seg en assistent.

Nå nettopp

Ifølge familien har Anda fløyet den samme strekningen alene med SAS hele syv ganger før, men aldri tidligere fått beskjed om at hun må ha med ledsager.

– I dag fikk jeg en skikkelig påminnelse om det å være annerledes, for i dag ble jeg kastet ut av flyet. Tårene rant, skriver hun selv på Facebook mandag kveld.

Hun skulle fly fra Værnes utenfor Trondheim til Sola for å fortsette på Lundheim Folkehøgskole i Rogaland etter å ha vært hjemme i mange måneder fordi coronaviruset stengte skoler og universiteter over hele Norge.

– Urettferdig

Hun er svært skuffet over behandlingen hun fikk av SAS.

– Rett og slett kjedelig, og uakseptabelt, skriver hun på Facebook. Hun tenker klart, men har problemer med å snakke og uttrykker seg heller skriftlig.

– Det første jeg sa til pappa var at dette var urettferdig. Dette var å miste en frihet, kanskje den største friheten jeg har. Jeg glemmer aldri den sterke følelsen av frihet og likhet som jeg hadde første gang jeg fløy alene. De kan bare ikke hive meg av et fly når jeg har kjøpt billett og de vet at jeg har CP og er avhengig av hjelp til å gå.

Hennes far, Torgeir Anda, er opprørt over det han mener er en endring i SAS sin praksis.

– SAS har solgt en billett med kunnskap om at hun trenger hjelp, at hun har rullestol og behov for assistanse både på Værnes og Sola. Og de har selv sagt at de kan gi den assistansen, sier Anda.

Han sier at han aksepterer at flyselskapet har et regelverk, men mener at reglene må praktiseres likt hver gang.

– Det jeg ikke kan akseptere er at du sitter 25 minutter inne i flyet og så blir du kastet ut, uten at kapteinen refererer til noe annet enn at han bestemmer og at de har et reglement. Dette må man i alle fall få vite på forhånd og det skal ikke avgjøres av en tilfeldig kaptein, sier Anda.

SAS beklager

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier at han ikke har fått kontakt med mannskapet på mandagens flyvning Værnes til Sola.

– Men basert på det jeg vet så langt ser det ut til at dette er en beklagelig misforståelse. Det er kapteinen som har det endelige ansvaret for sikkerheten til passasjerer og mannskap. Samtidig vil vi at alle skal føle seg velkomne når de reiser med SAS, og det er bare å beklage at situasjonen ble som den ble, sier han til VG.

Julie Thobroe Anda felte noen tårer i forbindelse med avskjeden mandag og mannskapet spurte hvordan det gikk. Julie skal ha gitt uttrykk for at det gikk bra, men hun har problemer med å snakke på grunn av cerebral parese.

TIRSDAG: Det ordnet seg til slutt. Tirsdag ettermiddag fikk Julie Thobroe Anda fly alene til Sola. Pappa fulgte henne inn i flyet, og hun ble møtt av andre som kunne hjelpe henne ved ankomst. Foto: Privat

Fløy alene tirsdag

Hennes far, Torgeir Anda, forteller at saken løste seg tirsdag. Da fikk datteren fly alene med et fly som gikk klokken 1415.

– Vi fikk en løsning. Tre vertinner tok imot oss og de var vennlige hele veien, sier Anda men han har fortsatt gårsdagens opplevelse i friskt minne.

– Jeg mener uansett det oppleves nedlatende og diskriminerende for både Julie og meg. Det viser at vi har kommet et stykke på vei når gjelder integrering av mennesker med funksjonsnedsettelser, men at vi fortsatt har et stykke igjen å gå. Ikke minst for SAS.

Publisert: 25.08.20 kl. 16:11

