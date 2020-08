PERMITTERT: Daniel Andersen (20) flyttet fra Møre til Sørøya for å begynne å jobbe som guide i Big Fish Adventure i mars, og kom med det rett til permittering. Foto: Gisle Oddstad / VG

Fisketurismen hardt rammet i nord: – Brutalt

HASVIK (VG) Coronapandemien har rammet fisketurismen i Hasvik kommune i Troms og Finnmark hardt, som har en av landets høyeste arbeidsledighetstall. Bedriftene opplever en nedgang på opp mot 90 prosent, og nesten alle de ansatte er permitterte.

– Det har vært hardt og brutalt. Det var egentlig ingen som skjønte hva som traff oss og hvordan dette skulle bli, sier Mona Jacobsen Saab, leder i Big Fish Adventure, som er den største reiselivsbedriften i Hasvik kommune.

Bedriftens båter ligger og vugger på rekke og rad i kaia ved Hasvik, klare for å bli tatt med ut på sjøen av turister. Men i år har corona og stengte grenser satt en stopper for de vanligvis mange utenlandske turistene og fisketurene.

Her på Sørøya bor det i overkant av tusen mennesker, og fisketurismen er den største næringen etter fiskeri og foredling. Den værharde øya hadde i fjor til sammen 60.000 gjestedøgn, men denne sesongen ble annerledes.

– Vi hadde kommet godt i gang i mars, og fått masse gjester og full fart. Så kom nedstengningen, og da ble det brått stille. Vi hadde en nedgang i omsetningen på 87 prosent i snitt. Det er tøffe tider, sier Saab, som også er president i NHO Reiseliv.

fullskjerm neste TUSEN INNBYGGERE: På Sørøya i Troms og Finnmark bor det i overkant av tusen mennesker.

Hasvik var i juli den kommunen i Norge med høyest andel arbeidsledige i landet. 13,4 prosent av den arbeidsføre delen av befolkningen var uten arbeid i slutten av juli, en økning på 26 prosent sammenlignet med juli i fjor. Nå, ved utgangen av august, er tallet 6,6 prosent. På grunn av få innbyggere i Hasvik, skal det lite til at prosentandelen endres.

Rett i permittering

Daniel Andersen (20) flyttet fra Møre til Sørøya for å begynne å jobbe som guide i Big Fish Adventure i mars, og kom med det rett til permittering.

– Det var litt kjedelig. Vi skulle gjerne ha sluppet corona, men det er sånn det er.

Andersen gleder seg til den dagen han kan komme seg ut på havet med gjester. Litt jobbing ble det imidlertid i fellesferien i juli da en del norske turister tok turen. Så ble det stille igjen.

Nå om dagen fyller han hverdagen med mye fiske og jakt med kompiser, og tar i et tak når det trengs innimellom på jobben, hvor han bruker meldekort.

fullskjerm neste PERMITTERT: Daniel Andersen (20) skulle begynne å jobbe som guide i Big Fish Adventure i mars, og kom dermed rett til permittering.

– Det er alltid noe å gjøre om man vil. Man må bare gjøre det beste ut av det, og tenke positivt.

Selv om turismen hadde en topp i juli med norske turister, klarer ikke det å kompensere for resten av sesongen, forteller Saab.

– Det er for oss og for reiselivet generelt skikkelig tøft. De aller fleste har opplevd dramatisk bortgang av omsetning, inkludert oss. Vi har investert flere titalls millioner de siste fem årene, og det er heftig å skulle håndtere dette uten inntjening, sier hun, men legger til med nordnorsk kraft og knyttet neve:

– Men vi har trua, det gjelder å omstille seg. Vi her på kysten er vant til å seile i motvind og tøft vær.

Måtte ta andre jobber

Videre fra Hasvik snor bilveien seg mellom grønnkledde fjell på den ene siden og stupbratte klipper ned mot Lopphavet på den andre, mot Sørvær helt nordvest på øya. Her driver Cato og Gulli Pedersen Sørøya Havfiskecruise.

– Vi har hatt stor nedgang fra mars. Vi har nok tapt godt over en million, sier Gulli Pedersen.

Den lille familiebedriften bruker vanligvis deltidsarbeidere, fordi de ikke er så store, og paret er nå selv 90 prosent permittert.

– Vi hadde planer om å flytte drift vi også har i Tromsø over på øya, og satse alt her, men så kom corona. Det er trasig at man kanskje mister hele vinteren, som er da vi trenger mest hjelp, sier Pedersen.

– Vi vet ikke hvordan vinteren blir, men muligheten for at vi taper mye er stor, om landegrenser fortsetter å være stengt. Men vi ser positivt på fremtiden til det motsatte er bevist.

fullskjerm neste STORE TAP: Cato og Gulli Pedersen driver Sørøya Havfiskecruise, og har hatt stor nedgang fra mars. De antar å ha tapt godt over en million kroner.

Lengre sør på øya, i Hasfjord, ligger en annen liten familiebedrift. Hasfjord villmarksopplevelser drives av Jill og Ørnulf Jacobsen, som begge har måttet finne andre jobber etter at krisen rammet reiselivet på øya.

– Rundt 90 prosent av årets omsetning forsvant fra mars, og vi har ikke klart å erstatte den med noe annet. Jeg og kona har tatt andre jobber for å ha noe å leve av, sier Ørnulf Jacobsen.

Han synes det er trist å se at hus og båter står tomme.

– Jeg skjønner godt at grensene må være stengt, men det gjør det jo problematisk.

– Tærer på alle

Saab i Big Fish Adventure er svært bekymret for at grensene skal fortsette å være stengt. Hun og familien sitter rundt bordet i restauranten og spiser fiskemiddag på hotellet de driver i Hasvik – midt iblant utstoppede fisk og krabber, og de få gjestene som er her.

– Reiselivet totalt sett har så stor innvirkning på samfunnet. Her er vi en viktig drivkraft med tanke på arbeidsplasser, barn og unge, infrastruktur og aktiviteter, sier Saab.

Like over hotellet kommer flyet inn uten passasjerer, for å frakte noen av de siste gjestene ut fra øya, før det blir helt stille fra neste uke av.

Saab mener arbeidsledigheten tærer på befolkningen, selv om øyværingene er vant med sesongsvingninger.

fullskjerm neste TÆRER PÅ: Hasvik kommune har høyest arbeidsledighet i landet. Mona Jacobsen Saab mener arbeidsledigheten tærer på befolkningen.

– Det tærer på alle. De som går ledige, de som er permitterte og det tærer på all næring rundt. Når folk ikke har arbeid, har de mindre å rutte med.

Vanligvis har bedriften 25 personer i staben, men etter at en del ikke kunne bli ansatt på våren og noen valgte å finne noe annet, er de kun ti. Stort sett alle av disse er permitterte.

Den nye gjesten

Ordfører i Hasvik Eva Husby (Ap) tror bedriftene kan få det tøft dersom grensene skal fortsette å være stengt.

– Man klarte å overleve våren og sommeren, men høsten er jeg mye mer bekymret for. Det er viktig for oss å holde motet oppe. Situasjonen er alvorlig, og vi tror det blir en tøff høst, sier Husby.

Ordføreren forklarer den høye arbeidsledigheten i kommunen både med den hardt rammede turismen på øya, og svingningene i fiskeindustrien.

KAN BLI TØFT: Ordfører i Hasvik Eva Husby (Ap) tror bedriftene kan få det tøft dersom grensene skal fortsette å være stengt. Foto: Gisle Oddstad

– Det å skape helårsarbeidsplasser er en utfordring både i fiskeindustrien og i reiseliv. Det er mye sesongarbeid. Men nå har vi fått en ny, stor fiskebåt, som er en investering på 90 millioner, og gir 24 arbeidsplasser. Den vil sikre mer kontinuerlig råstoff, og er gull verdt for oss.

For at ikke folk skal gå hele høsten uten noe å gjøre, samarbeider kommunen og reiselivsbedriftene om kurstiltak, og det settes av en del penger til dette, forteller ordføreren.

I tillegg har de drevet målrettet med markedsføring og profilering av øya, da pandemien gjorde at de måtte tenke nytt og sikte seg inn mot nordmenn i stedet.

– Vi bestemte oss for at vi ikke bare kan legge oss på rygg, vi var nødt til å gjøre noe aktivt for å prøve å få noe ut av dette året, sier Charlotte Hustad, salgskoordinator i Big Fish Adventure.

Det ble raskt satt i gang flere prosjekter hvor man søkte om midler og utviklet produkter tilpasset det norske markedet. I tillegg gikk reiselivsbedriftene inn i et samarbeid, med øremerkede midler fra ordføreren.

– Vi gikk sammen og fikk laget en felles nettside, som egentlig har ligget brakk i mange år fordi det har gått så bra her. Vi har klart oss veldig fint hver for oss, og har kanskje glemt litt av denne felles biten om å opprettholde en felles synlighet i det norske markedet, sier Hustad.

TENKE NYTT: Charlotte Hustad, salgskoordinator i Big Fish Adventure, vil ha en arbeidsplass når coronapandemien er over, og sier det blir viktig å tenke nytt fremover. Foto: Gisle Oddstad, VG

Hun forteller at nordmenn er en type gjest som legger igjen mer penger enn de er vant til med utenlandske turister, og den nye gjesten er noe de kunne tenke seg å satse videre på.

Svært mange av årets bestillinger ble overført til neste år, men det er fortsatt eventuelt en sesong som da må betale for to, sier Hustad.

– Vi bretter opp ermene og tar i et tak der man må, for vi vil jobbe her, vi vil ha en arbeidsplass når dette er ferdig. Vi vil det skal være en fin plass å bo og leve på. Jeg har troen på Sørøya.

Publisert: 31.08.20 kl. 21:18

