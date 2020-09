BEKYMRET: Assisterende helsedirektør Epsen Rostrup Nakstad er bekymret for størrelsen på utbruddet i Østfold Foto: Terje Pedersen

Nakstad om smitteutbruddet i Østfold: Det største siden våren

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret for størrelsen på smitteutbruddet i Fredrikstad og Sarpsborg. Men det ser ikke ut til å være starten på en ny smittebølge.

– Dette er det største smitteutbruddet vi har hatt siden vi fikk kontroll på pandemien i vår, bekrefter assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Rundt 80 personer i Sarpsborg og 142 i Fredrikstad er så langt bekreftet smittet i forbindelse med en muslimsk feiring i slutten av august. Flere av de nærliggende kommunene er også berørt.

Totalt er over 200 smittetilfeller i Østfoldkommuner knyttet til det pågående utbruddet, og over 1500 er i karantene.

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje skriver i en SMS til VG at kommunen vurderer å anmelde forholdet. Han vil ikke utelukke at det kommer en reaksjon fra kommunen.

– Vi er bekymret over størrelsen på utbruddet og den belastningen det medfører for kommunene, laboratoriene og nærkontaktene som et involvert.

Nakstad understreker at det fortsatt er et lokalt utbrudd der de foreløpig ikke har holdepunkter for å tro at det skjer mye skjult smittespredning som ikke fanges opp.

– Det ser med andre ord ikke ut til å være starten på en ny «smittebølge» slik vi så i mars og april, ut fra det vi vet i dag, sier Nakstad.

OVER 200 SMITTET: Til sammen er over 200 personer smittet i Østfold-kommunene. Foto: Gisle Oddstad

Flere utbrudd i tiden fremover

I tillegg til utbruddet i Østfold, har Bergen et pågående smitteutbrudd hovedsakelig blant studenter. Totalt 192 studenter er smittet – de fleste av dem tilhører Norges handelshøyskole (NHH).

– Hvor stor er sannsynligheten for at vi ser flere slike utbrudd i ukene som kommer?

– Vi vil nok se flere lokale utbrudd i tiden fremover. I forrige uke ble det påvist smitte i mer enn 60 kommuner, og seks fylker hadde økende smittetall, men de fleste tilfellene var av begrenset omfang med få personer involvert, opplyser Nakstad.

Han understreker at det er en stor utfordring å få kontroll på smittespredningen både i Bergen og i de berørte Østfold-kommunene.

Ikke mer smittsomt

Nasktad forklarer at utbruddet i Østfold-kommunene er et utbrudd som har spredd seg omtrent like raskt som andre utbrudd der flere mennesker blir smittet samtidig.

– Er viruset blitt mer smittsomt?

– Viruset har så langt vi vet ikke endret sine egenskaper i vesentlig grad når det gjelder smittsomhet og sykdomsfremkallende egenskaper siden det dukket opp i Asia ved nyttårstider, sier Nakstad.

Til tross for økt smitte i Norge de siste ukene, er fortsatt få personer innlagt på sykehus. Gjennom sommeren har svært få dødd med coronaviruset i Norge.

– Hva sier det om den epidemiologiske situasjonen i Norge i dag?

– Det viser at mange av de smittede nå er yngre mennesker som ikke blir like syke som eldre og at mørketallene er mindre nå som vi tester veldig mange flere enn før. Vi fanger nok opp flere av dem som er syke enn det vi gjorde tidligere. Dette forklarer hvorfor innleggelsestallene foreløpig er stabile og hvorfor covid-19-relaterte dødsfall i Norge fortsatt ligger på ca. ett tilfelle per uke. Men det er et to til tre ukers etterslep i disse tallene, understreker han.

