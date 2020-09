Forlenger anbefaling om munnbind i én uke

Munnbind-anbefalingen på kollektivtrafikk i Oslo blir forlenget i ytterligere en uke.

Det bekrefter helseminister Bent Høie på en pressekonferanse fredag. Anbefalingen i Oslo gjelder da til minst 6. september.

FHI beskriver fortsatt smittesituasjonen i Norge som stabil, med mellom 300 og 350 nye tilfeller i uken. Det opplyser fagdirektør Frode Forland i FHI.

Én av fire med munnbind

Folkehelseinstituttet (FHI) har gjort telling av hvor mange som har brukt munnbind i Oslo. De fant at rundt én av fire brukte munnbind, skriver Aftenposten.

Avisen skriver videre at foreløpige resultater fra tellingen, viser at 22 prosent av de reisende hadde munnbind generelt og at 26 prosent hadde munnbind under rushtrafikken.

Samtidig fant FHI ut at det i rushtiden var mulig for 90 prosent av de reisende å holde avstand til andre. Til øvrige tider var dette mulig for 95 prosent, skriver avisen.

Nye reiseråd - Mæland med pekefinger

Torsdag opplyste regjeringen at seks svenske regioner går fra rødt til gult på kartet. I tillegg blir Sjælland i Danmark og Kypros gult fra og med lørdag denne uken.

Justiminister Monica Mæland fraråder likevel nordmenn å dra på svenskehandel.

– Til de som vil dra over grensen på handel: Det er fortsatt anbefalt å unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Det finnes ingen grønn soner, sier justisminister Monica Mæland på fredagens pressekonferanse.

– Når det gjelder de som vurderer å delta på større fester i helgen - bruk sunn fornuft. Det går an å ha det moro uten å risikere liv og helse, sier Mæland videre.

I tillegg til munnbind og reiseråd, opplyser regjeringen at de vil dekke alle nødvendige kostnader i kommunene knyttet til testing, isolering, sporing og karantene.

– Kommunene skal ikke stå alene med dette ansvaret. Vi må forsøke å unngå at dette går ut over andre viktige tjenester, slik at pandemitjenester ikke rammer andre som trenger kommunens hjelp, sier Høie.

Publisert: 04.09.20 kl. 14:19

