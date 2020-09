STUDENT: Simen Grasbakken (20) er an av studentene som reagerer på e-posten fra studentsamskipnaden. Foto: Privat

Studenter reagerer på besøksnekt: – Dette er maktmisbruk

Studenter i Tromsø reagerer etter at studentsamskipnaden i byen har gitt besøksnekt i fellesarealene i studentboligene.

Nå nettopp

I en e-post sendt til beboere i studentboligene til Norges Arktiske Studentsamskipnad 27. august, lister samskipnaden opp en rekke retningslinjer knyttet til coronaviruset. Det er særlig ett av disse punktene som får studentene til å reagere:

«Det er inntil videre ikke lov å arrangere fester eller andre sammenkomster i fellesområder/kjøkken. (...) Brudd på regelverket kan resultere i bøter, samt eventuelt tap av borett.»

Videre skriver de at kun beboere som er tilknyttet fellesarealer som kjøkken og stue, skal oppholde seg der.

Nordlys skrev om saken først.

Simen Grasbakken (20) går tredje år på lektorutdanningen på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og er blant dem som reagerer på mailen.

– Dette er dårlig gjort mot oss studenter, sier han.

– Frihetsberøvelse

20-åringen deler stue og kjøkken med tre andre på Stakkevollan i Tromsø. Han forteller at en vekter uanmeldt kommer innom fellesområdene i boligen flere ganger i uken.

– Det føles som frihetsberøvelse. Selv om vi er studenter og smitten har spredt seg mest blant unge den siste tiden, er det ingen grunn til at vi skal leve som i et fengsel.

Han påpeker at det sosiale er en viktig del av studietiden.

– Dette skaper mistrivsel og i verste fall dårligere psykisk helse for studenter.

les også Studenter har fått det betydelig verre

Simen sier at han opplever at studentsamskipnaden utnytter studenter som ikke er klar over rettighetene sine.

– Dette er maktmisbruk. Vi må få lov til å ha en spillkveld eller være sammen med venner, så lenge vi følger smittevernreglene.

Se video: Råd for hvordan man skal lykkes selv med en litt amputert studiestart:

Jurist: – Ikke lov

Ifølge advokatfullmektig Yngve Gran Andersen har ikke studentsamskipnaden som utleier lov til å gi bøter for brudd på husordensregler eller andre påbud. Andersen svarer på vegne av Leieboerforeningen.

Han sier at utleier har lov til å gi vanlige ordensregler og rimelige påbud, og at brudd på disse i verste fall kan være grunn til å si opp leieavtalen.

Han mener imidlertid ikke at påbudene fra studentsamskipnaden kan regnes som hverken vanlige eller rimelige inngrep.

les også Studenter reagerer på økt husleie

– Å ha fest innenfor de tidsrom hvor det er vanlig, eller å ha besøk i boligen sin, enten det er på rommet man leier, eller fellesområdene som hører til rommet, er å anse som helt ordinær bruk av boligen, sier Andersen.

– For utleier vil nok både det å gi slike påbud, og å sanksjonere mot brudd på dem, være ulovlig.

les også Ut mot festende studenter: – Dere setter nye rekorder i episk dårlig oppførsel

Vil sikre trygge boliger

I en e-post til VG skriver Sarah Yttermo Reibo, kommunikasjonssjef i Norges arktiske studentsamskipnad, at de beklager formuleringen om bøter. Hun sier at beboere kan belastes for utrykningen til vekterselskapet etter gjentatte meldinger om bråk, men at dette i så fall er et gebyr.

Studentsamskipnaden har på flere områder har hatt strengere regler enn smittevernloven, for å hindre smittespredning i studentboligene. Reibo påpeker at smittetallet i Tromsø økte i samme periode som studiestart.

– Vårt viktigste bidrag her er å tilby sikre og trygge boliger også under en pandemi. Vi gjør hele tiden løpende vurderinger i samråd med lokale og nasjonale helsemyndigheter, sier Reibo.

Foto: Lars Åke Andersen

Ingen har så langt mistet borett som følge av brudd på reglene. Ekstra vakthold ble satt inn i august for å bidra til at smitteverntiltakene ble overholdt.

– Vi beklager selvsagt dersom det for enkelte føles som uanmeldte hjemmebesøk.

Reibo sier at de skjønner at studenter har lyst til å være sosiale, særlig nå ved studiestart.

– Samskipnadens regel om festing er begrunnet ut fra situasjonen vi befinner oss i, og vil løses opp fortløpende og i tråd med de signalene vi får fra helsemyndighetene.

Se video: Folkene bak instakontoen «Min drittleilighet» har som mål å avdekke uverdige leieforhold:

Publisert: 01.09.20 kl. 14:06

Les også

Fra andre aviser