KAN FÅ FLERTALL: Unge Høyre-leder og medlem i Høyres programkomité, Sandra Bruflot, fotografert under en votering på Høyrelandsmøtet i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Høyres programkomité vil forby søskenbarnekteskap - kan bli flertall

En enstemmig programkomité i Høyre vil at partiet skal gå til valg på et forbud mot søskenbarnekteskap.

Nå nettopp

Det går frem av en i et forslag fra komiteen som utmeisler det største regjeringspartiets politikk inn i valgåret 2021.

– Hovedbegrunnelsen for et forbud mot søskenbarnekteskap er at det vil forhindre negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, sier Sandra Bruflot i Høyres programkomité til VG.

Ligger an til stortingsflertall

Hvis Høyre-landsmøtet våren 2021 gjør et forbud mot søskenbarnekteskap til Høyres offisielle politikk, ligger det an til et solid flertall for et forbud i Stortinget. Både Ap og Frp har tidligere gått inn for et forbud mot søskenbarnekteskap.

les også Regjeringen foreslår flere endringer i straffeloven – vil forby alle tvangsekteskap

Bruflot vil ikke være detalj-tydelig på hvordan et eventuelt forbud skal håndheves i praksis, men understreker at det må følges opp.

– Det er viktig at en beslutning om dette ikke blir en sovepute. Et forbud mot søskenbarnekteskap løser ikke alle problemer med negativ sosial kontroll mot i første rekke kvinner. I tillegg vil ekteskap mellom for eksempel tremenninger fortsatt være tillatt, minner Bruflot om.

Ekteskapsloven

Hun ser for seg at fremtidige skjemaer og papirer som må fylles ut og godkjennes ved ekteskapsinngåelse innrettes slik at det ikke gis anledning til ekteskap mellom søskenbarn. Men understreker at i første omgang går programkomiteen inn for et forbud uten at alle detaljer og følger rundt forslaget er utredet.

les også Gir full støtte til Raja: – I denne kampen kan vi ikke la Abid stå alene

Bruflot og programkomiteen mener at både ekteskapsloven og utlendingsloven kan brukes til å hjemle et forbud.

Politi-forslag

Så sent som i juni gikk Oslo politidistrikt inn for å forby søskenbarnekteskap i Norge som et tiltak mot sosial kontroll og æreskriminalitet.

I et innspill til statsadvokaten skrev Oslo-politiet at det kan gjøres endringer i både ekteskapsloven og i utlendingsloven for å oppnå formålet. Det ble også understreket at lovendringene ikke vil ha tilbakevirkende kraft.

les også Høyre-Sandra: Frykter full brems for ny E18

Leder i Norsk Innvandringsforum, Athar Ali, har uttrykt motstand mot et forbud, og at folk må få bestemme selv hvem de ønsker å dele livet sitt med.

– Jeg synes ikke det er riktig å forby ekteskap mellom søskenbarn. Det må jo bygge på frivillighet. Jeg er selvsagt imot enhver form for tvang og press. Men når det er sagt, så tenker jeg at folk må få velge selv hvem de skal gifte seg med, sa Ali til NRK i sommer.

Til dette svarer Høyres Sandra Bruflot:

– Friheten fra et press om å gifte seg med et søskenbarn er viktigere. Denne friheten er det trolig mange som venter på. Det er på tide at dette innfris og at politikerne er med på den frihetskampen, sier Bruflot.

Hun har tiltro til at landsmøtet i mars i stortingsvalgåret 2021 kan stille seg bak programforslaget, og at i det i neste omgang vil bidra til et stortingsflertall.

les også Unge Høyre-leder Sandra Bruflot (27) er blitt mamma

Tidligere har også kulturminister og lederkandidat i Venstre, Abid Raja (V) stilt seg bak et forbud mot søskenbarnekteskap.

Raja, som er utdannet jurist, har vektlagt at et eventuelt forbud skal tas inn i ekteskapsloven fremfor at det er en særlov kun i utlendingsloven.

Raja har også vært åpen om at han selv ble lovet bort til en kusine i Pakistan, men fikk gifte seg med sin nåværende kone, slik han selv ønsket.

Publisert: 24.08.20 kl. 08:48

Les også

Fra andre aviser