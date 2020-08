FESTET I GROTTE: Alle nødetatene rykket ut til St. Hanshaugen søndag morgen da festdeltagere som følte seg dårlig begynte å komme ut av en grotte. Foto: tipser.no / Daniel D. Laabak

Politiet ble varslet om grottefest – fulgte ikke opp

Oslopolitiet fikk varsel om den planlagte grottefesten der fem ble kritisk skadet av kullosforgiftning allerede lørdag formiddag. Politiet bekrefter overfor VG at varselet ikke ble fulgt opp.

VG har vært i kontakt med en kvinne i 20-årene som forteller at hun varslet politiet på grunn av faren for coronasmitte ved arrangementet. Hun ønsker ikke å stå frem med navn.

Syv bevisstløse personer ble fraktet til sykehuset i natt, etter å ha blitt kullosforgiftet i en grotte i Oslo. Ifølge politiet kan opp mot 200 personer ha vært på festen. Politiet bekrefter overfor VG at det var snakk om et planlagt arrangement.

Kvinnen som prøvde å advare politiet om festen, var selv invitert på arrangementet.

– Jeg ringte politiet 11.42 i går og sa at det skulle være en stor fest i den grotten. Jeg ga de veibeskrivelse og leste opp det som sto i arrangementet. Det var mellom 90 og 100 personer som hadde trykket «skal», og det var satt opp masse utstyr inne i grotten, sier kvinnen til VG.

Kvinne syntes arrangementet var uansvarlig på grunn av coronasituasjonen, og hun sier hun ble overrasket over hvordan politiet svarte på bekymringen hennes.

– Jeg sa at de burde ta en titt på det, men det var ikke noe interesse. Samtalen var rakst over. De sa «Vi får se om det blir mye bråk eventuelt» men hadde ingen intensjon med å stoppe festen med den informasjonen vi ga dem, sier hun.

Ble ikke fulgt opp av politiet

Politiet bekrefter overfor VG at de mottok dette tipset.

– Vårt sentralbord bekrefter at vi fikk en telefon om en stor fest og at vedkommende ble satt over til vakta på Grønland, sier operasjonsleder Cathrine Sylju.

Hun sier at dersom det var et tips Grønland ønsket at de skulle fulgt opp, ville hun og operasjonssentralen fått vite det.

Sylju kan ikke svare på hvorfor tipset ikke ble fulgt opp, og at hun må komme tilbake med mer informasjon når de har oversikt. På generelt grunnlag sier hun at tips om store arrangementer er noe politiet nå prioriterer og har slått mye ned på i helgen.

Kvinnen sier hun ble invitert til arrangementet på Facebook en tid tilbake, og reagerte da andre som var invitert, postet innlegg og spurte om de kunne ta med seg venner.

– Jeg ble ganske sur nå når jeg ser hvor galt det er gikk. Det er veldig dumt at de ikke har tatt tak i det. Jeg kjenner mange som var der i natt og var bekymret, sier hun.

