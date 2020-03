Smitte: Totalt fem ansatte med tilknytting til øyeavdelingen på Ullevål sykehus, har fått påvist covid-19-viruset. Foto: Hanna Kristin Hjardar

To nye coronasmittede på Ullevål sykehus

Sent lørdag kveld ble det påvist to nye coronasmittede med tilknytting til øyeavdelingen på Ullevål sykehus.

Det kommer frem i en oppdatering fra Oslo Universitetssykehus søndag formiddag.

I går kveld bekreftet Folkehelseinstituttet (FHI) at totalt 15 personer er smittet av det nye coronaviruset. Det ble også kjent at totalt tre ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus har fått påvist viruset, etter at det fredag kveld ble kjent at en ansatt ved avdeligen har fått påvist coronaviruset etter en ferietur i Nord-Italia.

28 ansatte med symptomer er blitt testet, mens 30 ansatte uten symptomer er blitt satt i karantene. Det er testresultatene fra de 28 som ble klare sent lørdag kveld. Ytterligere to ansatte med tilknytting til samme miljøet rundt enheten ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus, har fått påvist covid-19-viruset.

Oslo Universitetssykehus skriver på Twitter at de arbeider videre med ivaretakelse av pasienter og ansatte, og nødvendige avklaringer i forbindelse med de positivt testede ansatte. Sykehuset jobber fortsatt med å kontakte alle pasienter som kan ha hatt kontakt med de smittede ansatte. I går kveld var rundt 200 pasienter blitt kontaktet.

Over 60 ansatte på Ullevål sykehus er ikke på jobb.

Den første som ble smittet ved sykehuset spurte selv tirsdag morgen om det var nødvendig å bli testet, men fikk beskjed om at det ikke var nødvendig.

Øyeavdelingen er et separat bygg til Ullevål sykehus.

