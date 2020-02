STEMMES NED: Forslaget om å bytte ut de hvite shortsene ble nedstemt under årsmøtet i Lillesand IL onsdag. Foto: Thor Berthelsen

Jentene i Lillesand IL ba om å få slippe gjennomsiktig shorts – det fikk de ikke

Flere kvinnelige spillere på både håndball- og fotballagene i Lillesand IL ønsker å skifte ut de hvite shortsene, som blir gjennomsiktige når de blir våte. Det ville ikke årsmøtet i klubben gå med på.

Det var Lillesands-Posten som først omtalte saken.

Onsdag samlet over 50 personer seg til årsmøtet i Lillesand idrettsklubb for å stemme over klubbens farger.

Styrene i fotball- og håndballgruppa hadde fremmet et ønske om å skifte ut de gamle draktene med en blå drakt med svarte striper, sort shorts og blå strømper.

– Det var etter ønske fra flere unge jenter som spiller både fotball og håndball i klubben. Den hvite shortsen som lenge har vært standard blir fort gjennomsiktig når den bli våt, sier leder for fotballgruppa i Lillesand IL, Roy Tømte til VG.

Jentene hadde også spilt inn at de hvite shortsene skaper problemer under menstruasjon, og at de ikke føler seg komfortable under treninger og kamper.

29 mot 13 stemmer

Enkelte medlemmer i klubben tok ifølge Lillesands-Posten til orde for å beholde de hvite shortsene fordi det vill bli for dyrt for foreldrene å kjøpe inn helt nye shortser om klubben valgte å endre farge.

Men klubbens årelange tradisjon var også et tema. «Vi har hatt fargen i 100 år, vi skal ikke være årsmøtet som bytter den ut», uttalte én under møtet.

Under voteringen valgte årsmøtet først mellom blått og svart, eller blått og hvitt. 29 personer stemte for blå og hvite drakter. Motforslaget fikk bare 13 stemmer.

Tømte mener det er synd at klubben kom til denne beslutningen.

– Jeg synes det var veldig dårlig, for det var ikke de som stemte som skal bruke disse shortsene, sier han og legger til at brorparten av dem som deltok på møtet var menn.

– Jeg er heller ikke enig i at tradisjon er et godt argument. Det er synd at vi ikke har klart å nå frem til årsmøtet med erfaringene jentene har kommet med, sier han til VG.

MENER KLUBBEN BURDE LYTTE TIL JENTENE: Leder for Lillesand Fotball, Røy Tømte, mener årsmøtet burde lyttet til de kvinnelige spillernes ønske om å bytte shortser. Foto: Privat

– Blir fort følelser

I andre runde stemte årsmøtet over en blå drakt med hvite striper, blå shorts og blå strømper, eller en blå drakt med hvite detaljer, hvit shorts og blå strømper.

Denne gangen stemte 13 personer for alternativet med blå shorts, 18 personer for den hvite shortsen, mens ytterligere 18 stemte blankt.

– Det var en del som var frustrert over at forslaget med å bytte shortsfarge ikke ble tatt til etterretning. Derfor stemte de blankt i protest, forteller Tømte, som ikke tror dette blir siste gang klubben diskuterer denne saken.

Leder for Lillesand IL, Thor Berthelsen, sier seg enig med Tømte.

– Det er viktig at alle føler seg komfortable når de spiller fotball eller håndball hos oss. Derfor vil dette være en sentral sak videre i hovedstyret, sier han til VG.

– Hvorfor er det en majoritet av eldre menn som skal bestemme hvorvidt de kvinnelige spillerne skal bruke shortser de føler seg komfortable i eller ei?

– Det er et godt spørsmål. Vi har hatt blå drakt og hvite shortser i mange tiår. Det er mye historie i klubben og det blir fort følelser:

– Jeg tror det er viktig å innse at tiden har endret seg. Vi har langt flere kvinnelige spillere i klubben i dag, og da må vi ta andre hensyn, sier Berthelsen.

VIL FINNE LØSNING: Leder i Lillesand Idrettsklubb, Thor Berthelsen, håper de kan finne en god løsning så alle parter blir fornøyde. Foto: Privat

Klubblederen tror likevel at klubben vil finne en god løsning til slutt. Nå skal de bytte draktleverandør, og forsøker å finne noen hvite shortser som ikke blir gjennomsiktige på samme måte som den gamle modellen.

– Idrettslag styres demokratisk, så vi må forholde oss til vedtaket fra årsmøtet, sier Berthelsen.

Publisert: 14.02.20 kl. 08:24

