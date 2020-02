Kvinne med øks tente på hus

En kvinne som gikk med øks rundt i et boligområdet i Nordreisa, brøt seg senere inn i et hus og tente på før hun ble pågrepet.

For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk meldingen om at en kvinne gikk rundt i et boligområde med øks klokken 01.36 i natt, og en patrulje rykket ut.

– En patrulje rykket ut til stedet. Få minutter senere fikk politiet melding om innbrudd i en bolig samme område, skriver politiet videre i pressemeldingen.

Da politiet kom til boligen kort tid etterpå, var det brutt ut brann i boligen. Det anses nå som tapt i brannen.

– To beboere har evakuert seg selv og har ble tatt hånd om av helsepersonell. Kvinnen i 20-årene blir pågrepet på adressen.

Ordføreren i Nordreisa, Hilde Anita Nyvoll, skal holde folkemøte sammen med politiet senere i dag. Ifølge henne hoppet den pågrepne kvinnen ut av vinduet fra en kommunal bolig, skriver NRK.

Fordi kvinnen var under kommunalt tiltak, satte rådmannen i kommunen krisestab i natt, skriver kommune i en pressemelding på. I tillegg har kommunen ivaretatt de to beboerne som måtte evakuere fra huset.

– Det er ikke til å stikke under en stol at her er det rutiner som har svikta. Denne tjenesten har kommunen ansvar for så her må vi legge oss langflat, sier ordføreren i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll til NRK.

Publisert: 25.02.20 kl. 08:49

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser