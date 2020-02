HENNINGSVÆR: Fiskerihavnen i Henningsvær i Nordland er blant havnene som Kystvakten har ansvaret for i dag, men som fylkene etter planen skal få ansvaret for. Foto: Terje Bringedal

Nekter å overta 300 norske havner: – En umulig oppgave

1. januar skulle ansvaret for over 300 norske havner egentlig blitt flyttet til fylkene. Men fire fylker blånekter.

Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark mener de blir pålagt ansvaret for de norske fiskerihavnene uten nok penger til å faktisk gjøre det de skal.

Da flere fylker ble slått sammen under regionreformen, var også planen at fylkene skulle få nye og større oppgaver. Men de fire fylkene nektet å ta over ansvaret for sine drøyt 300 havner 1. januar i år.

Onsdag var det oppvaskmøte i Samferdselsdepartementet.

– For Trøndelags del er vi skuffet når vi får høre denne summen de har satt av. Det sier seg selv at det blir en umulig oppgave, sier Terje Sørvik, som er leder for hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune.

I PROTEST: Representantene fra fire fylker stilte onsdag opp i Samferdselsdepartementet. F.v. Hild Grimstad (Troms og Finnmark), Eirik Stendal (Nordland), Bent-Joacim Bentzen (Nordland), Tove-Lise Torve (Møre og Romsdal), Leif Harald Hansen (Trøndelag), Kristina Hansen (Troms og Finnmark), Terje Sørvik (Trøndelag), Per Olav Brækkan (Møre og Romsdal) og Alfred Henrik Pietilä (Troms og Finnmark). Foto: Tore Kristiansen

– En hån mot Kyst-Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune, som også står i sentrum av fergeopprøret, fikk i dagens møte beskjed om at de får 10 millioner kroner i år for sine 62 havner.

Trøndelag sier de også fikk presentert tallet 10 millioner for 66 havner.

– En hån mot Kyst-Norge! er den klare beskjeden fra fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) i Møre og Romsdal.

DE OMSTRIDTE HAVNENE Det er Kystverket som har hatt dette ansvaret, men det skal overføres til fylkene i forbindelse med regionreformen (hvor flere fylker ble sammenslått og større).

Kystverket opplyser til VG at de allerede har overført ansvaret for 158 fiskerihavner til fylkene sør for Møre og Romsdal.

Fra Møre og Romsdal og nordover har Kystverket nærmere 300 fiskerihavner som fylkeskommunene har muligheten til å overta.

Fiskerihavnene er i hovedsak kommunale, men staten har investert og utbedret infrastruktur tilknyttet flere havner og har ansvaret for dette. Vis mer

– Det er en dramatisk beskjed. Det har egentlig ikke sunket helt inn ennå hvor alvorlig dette er. Vi har analyser som sier vi har et etterslep som er over 100 millioner bare på vedlikeholdet. Så vi er litt satt ut, sier Torve i Møre og Romsdal.

Mener havnene er eksistensielle for småsamfunn

De 158 fiskerihavnene som ligger sør for Møre og Romsdal har de andre norske fylkene allerede akseptert å ta over. Men alle nordover blånekter altså.

– Vilkårene er altfor dårlige. Det er altfor mye uavklart. Det ligger 50 millioner til Troms og Finnmark, som er meget fiskeriavhengige fylker med veldig lang kyststripe, sier Kristina Hansen, som er fylkesråd samferdsel i Troms og Finnmark.

Her henger skrei til tørk ved fiskerihavnen på Røst kommune i Lofoten i Nordland. Nordland fylke nekter å ta over ansvaret for fiskerihavnene fra Kystverket (altså staten). Foto: Jørgen Braastad

– Det er fullt av kommuner og lokalsamfunn som er helt avhengige av dem. Den infrastrukturen er helt eksistensiell for mange samfunn og 49 millioner i året er altfor lite til å både skulle ved like, modernisere og bygge ut, sier fylkesråden fra Troms og Finnmark.

De fire fylkene varslet allerede i november at det var «direkte uansvarlig» å ta over med de midlene de var tiltenkt, i et brev de sendte til Samferdselsdepartementet.

Nordland bekrefter at de fortsatt nekter.

– Hvis vi skal løse denne oppgaven på en god nok måte, har vi ikke sjans innenfor den rammen som regjeringen foreslår nå sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) for transport og infrastruktur i Nordland.

– Vi må få midlene på bordet til å kunne drifte og utvikle. Vi ønsker verdiskapning langs kysten, men med det forslaget her har ikke vi sjans, sier Bentzen fra Nordland.

Slik svarer de: Vil ha avtale

Samferdselsdepartementet svarer ikke direkte på VGs spørsmål om de mener oppgavene de overfører er fullfinansiert av staten – eller om de er enige i at det er for lite midler. Men skriver heller i en e-post:

– Det er bevilget omtrent 155 mill.kr som skal overføres når avtaler inngås og disse fordeles etter kjente kriterier. Jeg har i dag hørt fylkeskommunenes vurderinger av dette og forslag til løsninger, og dette tar vi med oss i det videre arbeidet, skriver statssekretær Ingvild Ofte Arntsen i en e-post via kommunikasjonsavdelingen.

Statssekretæren skriver at de vil fortsette dialogen «med mål om å komme frem til en avtale».

