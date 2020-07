Fire leiligheter i brann i Florø – bekymret for spredning til andre hus

Det brenner i fire leiligheter på Florø i Kinn kommune, og det er ikke kontroll på brannen, opplyser politiet. I tillegg har brannvesenet problemer med vanntilførselen i slukningsarbeidet.

Klokken 13.43 fikk brannvesenet melding om en brann på Torvmyra på Florø i Kinn kommune. Det brenner nå i fire leiligheter på stedet.

Nødetatene er på stedet.

– Det er ikke kontroll på brannen per nå. Brannvesenet jobber iherdig og prøver å få kontroll, sier Terje Brannsøy, leder i alarmsentralen i Sogn og Fjordane, til VG klokken 15.30.

Han sier det kan være spredningsfare til andre hus og terreng.

– Det ser ut som de fire boligene nå brenner ned, og det jobbes for å hindre spredning, sier Brannsøy.

Det er ingen personer i leilighetene og ingen skadde.

Brannsøy sier brannvesenet har problemer med vanntilførselen til slangen.

– De har utfordringer med nok vann underveis. Det er fortsatt et problem, og påvirker arbeidet med slukkingen til en viss grad.

Brannmannskapet på Florø lufthamn står klare til å bistå Kinn brannvern dersom det er nødvendig, skriver Firdaposten.

– Det er masse røyk og boligene står i full fyr, det ser ut som husene er i ferd med å brenne helt ned til grunnen, sier en av naboene som er på stedet.

Hun forteller at taket og veggene på minst tre av husene har begynt å falle fra hverandre.

– Vinden har tatt seg opp, så jeg er bekymret for at brannen skal spre seg til flere av husene, sier kvinnen, som ble ringt litt før klokken to av sønnen sin som fortalte at det brant i et av nabohusene.

Saken oppdateres.

Publisert: 22.07.20 kl. 15:21 Oppdatert: 22.07.20 kl. 15:43

