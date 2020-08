VIL REGJERE: Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.h.) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Lofoten i august i fjor. Sammen med SV samler de 90 mandater bak sin eventuelle regjering, uten Rødt og De grønne. Regjeringspartiene har i dag bare 67 mandater bak seg, inkludert Frp. Foto: Mattis Sandblad, VG

Ap går frem i ny VG-måling: Trenger ikke lenger støtte fra MDG og Rødt

Arbeiderpartiet er i VGs partibarometer for august igjen landets største parti – og Ap, Sp og SV har flertall sammen.

Nå nettopp

Hvis VGs partibarometer for august blir valgresultatet neste høst, trenger ikke Ap støtte fra De Grønne og Rødt for å sikre flertall:

I målingen kaprer Ap, Sp og SV til sammen 90 av 169 stortingsplasser. 1001 velgere er spurt mellom 6. og 11. august.

Det skyldes blant annet at Ap går frem og Høyre tilbake, men også at Sp og SV gjør det bra: Ap var nede i 23,5 på VGs forrige måling i juni og øker nå til 25,5 prosent, mens Høyre faller fra 24,2 til 23 prosent.

Sp ligger stabilt på rundt 14 prosent og nådde 14,4 prosent denne gangen. SV går opp fra 6,8 til 7,6 prosent. Størst fall har Frp, fra 12,4 prosent i juni til 10,4 i august.

Alle de fire borgerlige partiene går tilbake, sammenliknet med 2017-valgresultatet.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng er fornøyd.

– Vi opplever økt oppslutning både om partiet og om en rødgrønn regjering. Det er vi veldig godt fornøyd med.

Stenseng har sagt at Ap bør være over 30 prosent.

– Vi er fornøyd med at vi øker, men nå skal vi jobbe for ytterligere økt oppslutning. Valgkampen starter i realiteten allerede nå og med så mange ledige og kutt i kommunene, så skal vi vise en annen vei enn den regjeringen kjører. Trygghet for arbeid, helse og en sterk velferdsstat blir sentralt, sier hun.

Foto: Eirik Røsvik

– Kjempebra

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er like fornøyd.

– 14,4 prosent oppslutning er kjempebra; husk at vi var veldig fornøyd da vi fikk 10,3 prosent ved stortingsvalget i 2017, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dere har flertall med AP og SV men dere vil ikke ha med SV inn i regjering?

– Det er riktig. Vi mener det beste vil være en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Fakta om målingen Dato for gjennomføring: 6. – 11. august 2020 Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju Antall intervjuer: 1001 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra Bisnodes database over private telefonnummer i Norge. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør omkring 90 prosent. Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Utvalget kvoteres etter befolkningsstørrelse i fylkene. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» og «Stemte du ved Stortingsvalget i 2017? I så fall, hvilket parti stemte du på da?» Vis mer

– Ikke god nok

Han tror årsaken til at Senterpartiet har så god oppslutning er at de fremstår som et godt alternativ til regjeringspartiene.

– Der de står for sentralisering og stordrift, står vi for at det må satses på gode løsninger lokalt. Politimeldingen som kommer ved juletider er en slikt eksempel, som igjen kan synliggjøre dette.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har langt fra gitt opp.

– Jeg gleder meg til valgkampen og skal jobbe for at landet får en borgerlig regjering også etter 2021-valget. Det viktigste er å beholde kontrollen med smittespredningen, slik at vi kan skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet. Målingene vil alltid svinge, og Høyre har stort sett hatt gode målinger i august, sier hun.

I Frp trøster en seg med at det ikke er valg denne høsten.

– Dette er en måling vi i FrP ikke synes er god nok. Men det er lenge igjen til valget. Nå står vi foran en krevende høst hvor fokuset vårt er å berge arbeidsplasser og bedrifter og folks hverdagsøkonomi. Vi skal jobbe hardt for å vise velgerne at FrPs løsninger hjelper vanlige folk, sier Frps 2. nestleder, Terje Søviknes.

48 for regjeringen

Målingen viser at regjeringspartiene samlet bare får en oppslutning på 48 mandater. Med Frps 19 mandater får de 67 av 169 plasser.

Ap, SV og Sp kaprer 90 stortingsplasser. I tillegg får De grønne ti plasser og Rødt to plasser, basert på VGs augustmåling.

Balansen mellom Høyre og venstresiden er altså 67 mot 102.

Det kan justeres noe hvis KrF og Venstre havner over sperregrensen. På VG-målingen er de nå rett under sperregrensen på fire prosent, med 3,9 prosent for KrF og 3,6 prosent for Venstre, som gir henholdsvis bare tre og to plasser på Stortinget.

Publisert: 13.08.20 kl. 05:45

Fra andre aviser