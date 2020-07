LA NED BLOMSTER: Naboer har lagt ned bamser og blomster utenfor blokken i Lørenskog der det søndag ble funnet to barn døde i en leilighet. Moren er nå siktet for drap. Foto: Harald Henden

Nabo etter Lørenskog-dødsfallene: Barna lekte sammen dagen før

LØRENSKOG (VG) Barnefaren Kamal bor like ved leiligheten der to barn søndag ble funnet døde. Han forteller at datteren lekte med ett av dem kvelden i forveien.

Blomsterbuketter, bamser og et skrin med skjell er lagt ned på plenen nedenfor blokken i Lørenskog der to barn søndag ble funnet døde i en leilighet. Moren deres, som etter hendelsen ble betegnet som kritisk skadet, er siktet for drap.

Noen få barn leker tirsdag formiddag i gaten foran rekkehusene som ligger ovenfor blokken. I ett av dem bor barnefaren Kamal, som ikke ønsker å stå frem med fullt navn.

– Det eldste barnet lekte med datteren min på lekeplassen bak huset dagen før det skjedde. Jeg så barnet den kvelden, og dagen etter fikk jeg høre om dødsfallet. Det gjør det vanskeligere å fordøye, sier han.

VIL VISE MEDFØLELSE: Harald Opsiøn kjenner ikke familien, men bor i området og har tirsdag kommet for å vise medfølelse. – Folk kommer ikke fra overalt for å legge ned blomster i Lørenskog, så det er viktig at vi som bor her gjør det. Vi må vise følelser når vi kan, sier han. Foto: Harald Henden

På grunn av den siktede morens helsetilstand har det tirsdag ikke vært mulig å avhøre henne, ifølge politiet. Politiet etterforsker nå saken for fullt, med tekniske undersøkelser og avhør av vitner.

Tirsdag ettermiddag har kriminalteknikere vært inne i leiligheten.

Kamal og familien flyttet til området i november 2019. Han forteller at det er færre barn ute etter den tragiske hendelsen.

– Det vil nok ta litt tid før ting er som normalt, sier han.

Mandag kveld gikk flere av naboene sammen og la ned blomster utenfor adressen hvor de angivelige drapene skjedde.

NABOENE SAMLET SEG: Naboer i området gikk sammen og la ned blomster utenfor leiligheten mandag kveld. Foto: Harald Henden

Luktet brent plast

Thomas Grimestrand er nærmeste nabo til leiligheten der de to barna ble funnet.

Han er elektriker og reagerte raskt da det begynte å lukte brent plast i leiligheten hans. Da han forsto at lukten ikke kom derfra, løp han ut i svalgangen og banket på hos kvinnen i leiligheten ved siden av.

– Hun åpnet døren og bad meg om å skru av sprinkleranlegget, så ikke barna skulle våkne. I ettertid har jeg tenkt at det var noe merkelig, ingen hadde klart å sove gjennom noe sånt, sier han.

Grimestrand la også merke til at kvinnen hadde et kutt på kneet.

– Hun spurte ingen av gangene jeg var der om hjelp til noe som handlet om barna, sier han.

FÆRRE BARN UTE: Datteren til Kamal lekte med det eldste barnet på lekeplassen, som ligger i midten av flere boligblokker, dagen før hendelsen. Han forteller at det er færre barn ute etter hendelsen. Foto: Harald Henden

