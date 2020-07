IKKE OVERRASKET: Det var ventet at det ville oppstå lokale utbrudd i løpet av sommeren, opplyser regjeringen under pressekonferansen Foto: Lise Åserud

Flere lokale coronautbrudd: – Krevende

Det er for øyeblikket flere pågående lokale utbrudd i Norge – blant annet er det registrert ni nye tilfeller i Sveio kommune i dag. – Synd, men ikke overraskende, sier Bent Høie.

Det er påvist 9 nye personer med covid-19 i Sveio kommune. En av de smittede er innlagt på Haugesund sykehus.

Tre av de med påvist smitte jobber i helse og omsorg i kommunen, og det er nå rundt 25 ansatte innen helse og omsorg som er i karantene.

– Det gjør det selvfølgelig krevende for oss. Men vi har forventet lokale smitteutbrudd, så vi har rigget driften etter dette, sier ordfører i Sveio kommune, Linn Therese Erve (Ap) til VG.

Hun forteller at de nye smittetilfellene i Haugesund og Sveio har sammenheng.

– Kan du si noe om hva slags sammenheng?

– Det er familiære relasjoner, sier Erve.

Sveio omsorgssenter og kommunens botilbud har innført besøksrestriksjoner på ubestemt tid.

I tillegg fortsetter smitteoppsporingsarbeidet.

– Vi jobber fortsatt med smitteoppsporing, og det er gjelder selvfølgelig nærkontaktene til de nye som er påvist, sier Erve.

Ifølge ordføreren er det vanskelig å si når de vil ha oversikt over det totale smittebildet.

– Lokale utbrudd må stoppes

Under regjeringens pressekonferanse fredag merket Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) seg de lokale smittetilfellene – de nyeste i Moss, Trondheim og Sveio.

– Den siste uken har vist seg at vi ikke kan ta ferie fra covid-19, sier Høie.

Ifølge Høie er det ikke overraskende at man nå ser flere pågående lokale utbrudd.

– I sommer har mange av oss vært på reisefot, både innenlands og utenlands. Ferie, finvær og en og annen fest har gjort at noen har glemt smitterådene en gang iblant.

Høie understreker at enkeltpersoner kan spille en avgjørende rolle i å hindre lokale utbrudd fra å vokse seg større.

– En enkelt person kan føre smitten videre til mange, men også at en enkelt person kan hindre at smitten sprer seg til mange andre, sier han.

– Derfor er det så veldig viktig at vi tester oss om vi har den minste mistanke om at vi kan være smittet.

Høie benytter også anledningen til å oppfordre nordmenn til å ikke bidra til å spre skam og skyldfølelse hos de som blir smittet. Han forteller at han frykter at fordømmelse kan føre til at færre tester seg om de blir syke.

– Jeg forstår at mange frykter at smitten skal spre seg i Norge, men skyld og skam har aldri vært til hjelp i kampen mot smittsomme sykdommer. Tvert imot.

– Ressurskrevende

Også Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at lokale utbrudd var ventet.

– Både kommunene og vi gjør det vi kan for å få stoppet disse, Men dette er ressurskrevende. 16–20 smittetilfeller i en kommune krever mye arbeid, sier sier Line Vold i FHI under pressekonferansen.

Hun sier at det fremover blir viktig å lære av erfaringene som nå gjøres i bekjempelsen av lokale utbrudd.

– Utbruddene som nå foregår viser at det er all grunn til å være årvåken fremover, og ha gode overvåkningssystemer for å fange opp utbruddene. Og ha gode systemer for læring, sånn at de kommunene som har vært gjennom et utbrudd og har tatt lærdom av dette, kan dele dette med andre, sier Vold.

