Kranglet om corona-håndtering: – Obligatorisk testing av alle som kommer til Norge

ARENDAL (VG) Frp-leder Siv Jensen varslet i partilederdebatten i Arendal at hun vil innføre obligatorisk testing av alle som kommer over grensen - uansett hvilket land de kommer fra.

Partilederdebatten i Arendal startet med en debatt om hvem som rammes hardest av pandemien – og hvem som skal prioriteres.

Frp-leder Siv Jensen mente at det ble for mye etterpåklokskap.

Hun sa at det var mye viktigere å se fremover, heller enn å se på det som allerede har skjedd. Hun vil ha nye, tøffe tiltak.

– Tvang?

– Det er for eksempel å innføre obligatorisk testing av alle som kommer til Norge. Her kommer det jo folk fra røde land, grønne land. Hvis alle blir testet, så vil det altså være med på å gi bedre oversikt over hvor smitten faktisk er, sier Siv Jensen.

– Og bare for å få klarhet i det, når du sier obligatorisk testing, altså tvang, spør NRK-programleder Fredrik Solvang.

– At alle som kommer inn over Norges grenser bør testes når de kommer, sier Jensen.

– Men hva hvis de ikke vil da, spør Solvang.

– Jo, men hvis vi alle sammen skal være med på denne dugnaden, bidra til å holde smitten nede. Så er det jo bedre å få oversikt over det. Så er det ikke gitt at det vil fungere, men det er bedre å teste seg, sier hun.

SVARTE: Jonas Gahr Støre ga et kontant svar på Siv Jensens forslag om obligatorisk testing. Foto: Frode Hansen

Støre sier nei

Ap-leder Jonas Gahr Støre var tydelig på at det var en dårlig idé å skulle tvangsteste alle som kommer over grensen.

– Støre, er det en god idé? Obligatorisk, eller egentlig tvangsmessig testing? Jeg regner med at loven kanskje må endres?

– Tvangstesting er ikke en god idé. Det sier også folkehelsemyndighetene. Det er ikke måten du får tillit til dette systemet, sier Støre.

REGJERING: Trine Skei Grande (V) deltok i sin siste partilederdebatt. Her med Erna Solberg (H). Foto: Frode Hansen

