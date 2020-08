Catfight om kattekommentar: – Litt mobbete

ARENDAL (VG) I partilederdebatten sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at Venstre-leder Trine Skei Grande var hjemme under coronakrisen, mens han var på Stortinget – og ba henne invitere ham «hjem til deg og kattene»

Partilederdebatten i Arendal startet med en debatt om hvem som rammes hardest av pandemien – og hvem som skal prioriteres.

– Men du var hjemme, jeg satt i Stortinget, sier Jonas Gahr Støre (Ap) i en opphetet debatt om grønn omstilling og oljeindustrien.

– Jeg satte i alle fall og oppdaterte deg hjemmefra da. Hvis du leste avisen de dagene, så var det ganske klart, svarer Trine Skei Grande (V), som deltar i sin siste debatt som Venstre-leder.

Grande er i risikogruppen, og har isolert seg hjemme i Gamlebyen under mesteparten av coronapandemien.

– Du får invitere meg hjem til deg og kattene, sier Støre.

– Jeg har kaffen klar, jeg, svarer Grande.

– Nedlatende

På Twitter får kattekommentaren Venstre-statsråd Abid Raja til å frese:

– Fra han som ønsker å bli statsminister i Norge, så hørtes dette dels nedlatende og litt latterliggjørende ut. Ja, litt mobbete. Vi må være bedre forbilder enn dette!

Statssekretær Mathias Fischer (V) og politisk rådgiver Kristoffer Hanssen reagerer også på Støres kattekommentar, og understreker at Grande var hjemme av helseårsaker.

– Tvang?

Frp-leder Siv Jensen mente at det ble for mye etterpåklokskap i debatten om coronatiltak.

Hun sa at det var mye viktigere å se fremover, heller enn å se på det som allerede har skjedd. Hun vil ha nye, tøffe tiltak.

– Det er for eksempel å innføre obligatorisk testing av alle som kommer til Norge. Her kommer det jo folk fra røde land, grønne land. Hvis alle blir testet, så vil det altså være med på å gi bedre oversikt over hvor smitten faktisk er, sier Siv Jensen.

VIL TESTE: Siv Jensen vil teste alle som kommer over grensen. Foto: Frode Hansen

– Og bare for å få klarhet i det, når du sier obligatorisk testing, altså tvang, spør NRK-programleder Fredrik Solvang.

– At alle som kommer inn over Norges grenser bør testes når de kommer, sier Jensen.

– Men hva hvis de ikke vil da, spør Solvang.

– Jo, men hvis vi alle sammen skal være med på denne dugnaden, bidra til å holde smitten nede. Så er det jo bedre å få oversikt over det. Så er det ikke gitt at det vil fungere, men det er bedre å teste seg, sier hun.

SVARTE: Jonas Gahr Støre ga et kontant svar på Siv Jensens forslag om obligatorisk testing. Foto: Frode Hansen

Støre sier nei

Ap-leder Jonas Gahr Støre var tydelig på at det var en dårlig idé å skulle tvangsteste alle som kommer over grensen.

– Støre, er det en god idé? Obligatorisk, eller egentlig tvangsmessig testing? Jeg regner med at loven kanskje må endres?

– Tvangstesting er ikke en god idé. Det sier også folkehelsemyndighetene. Det er ikke måten du får tillit til dette systemet, sier Støre.

Publisert: 13.08.20 kl. 22:09

